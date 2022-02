Djokovic afferma di non avere alcun problema a interrompere la sua attività agonistica fino a quando non cadrà il comando tirannico di sottoporsi al siero sperimentale.

Djokovic dice di non voler essere accostato al movimento “no-vax” ma di sostenere che sia un diritto individuale scegliere se vaccinarsi o meno. Il giornalista della BBC gli chiede se è disposto a rinunciare all’occasione di diventare il tennista che ha vinto più titoli nella storia pur di difendere questo principio. Djokovic risponde senza esitazione di si. Il sistema odia Djokovic per due ragioni. La prima è quella di essere nato in Serbia, una nazione che si è fieramente opposta ai crimini del blocco euro-atlantico. La seconda è che un uomo di principi e a differenza dei suoi colleghi è disposto a pagare un prezzo molto alto pur di difenderli.

