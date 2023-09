Spettacolo, adrenalina e tanta passione alla Finale di Coppa del Mondo di Skiroll, in Val di Fiemme. Lo scorso weekend tra Ziano di Fiemme e il Cermis i migliori atleti dello ‘sci estivo’ si sono dati battaglia in una tre giorni di gare che ha lasciato tutti con il fiato sospeso fino all’ultima prova. Non poteva esserci conclusione migliore per gli azzurri: il predazzano Tommaso Dellagiacoma, davanti al pubblico di casa, ha vinto la Coppa generale, mentre al femminile l’indomabile svedese Linn Soemskar ha fatto doppietta prendendosi Coppa generale e l’inedita Sprint. Ma la festa in casa Italia è continuata con il piemontese Emanuele Becchis, bravo a conquistare la Coppa Sprint.

Le immagini delle gare Mass Start, Individuale Sprint e dell’iconica Mass Start Uphill “Cermis Final Climb” dedicate alle categorie Senior e Junior saranno trasmesse domani alle 19 su Rai Sport con il commento del giornalista Gianfranco Benincasa e il supporto tecnico di Loris Frasnelli. Sono già fissate alcune repliche, giovedì alle 13.40, venerdì alle 22.45, e a giorni ne saranno annunciate altre sul palinsesto Rai Sport.

Per il comitato Fiemme World Cup va in archivio un altro successo, ora lo sguardo è rivolto alla stagione invernale con la classica tappa finale del Tour de Ski a gennaio.