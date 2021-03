Non fuit in solo Roma peracta die, Roma non è stata costruita in un giorno, recita un saggio detto latino, perciò dietro le quinte di Acea Run Rome The Marathon fervono i preparativi anche se mancano circa sei mesi al grande giorno.

Roma, caput mundi, che con la maratona si prepara a celebrare l’antica tradizione dei Gladiatori si apre ad una visione internazionale, quella di vestire con orgoglio i finisher della maratona

Advertisements

Advertisements

con una maglietta speciale.

LE T-SHIRT – Saranno dunque due le T-shirt che coloreranno la prossima edizione di Acea Run Rome The Marathon con partenza all’alba del 19 settembre, entrambe firmate dallo sponsor tecnico Joma.

La prima, tradizionale capo tecnico, sarà presente in omaggio nel pacco gara di tutti i partecipanti e sarà rivelata nei prossimi mesi, la seconda T-shirt è quella in edizione speciale e limita da ‘Finisher’, acquistabile al momento dell’iscrizione.

Molto usata nelle più importanti maratone mondiali quali New York, Londra, Berlino o Parigi, anche Acea Run Rome The Marathon constatate le tantissime richieste dei partecipanti ha voluto creare la sua seconda speciale maglietta da collezione per tutti coloro che cullano quello splendido sogno di tagliare il traguardo. La maglia finisher può essere acquistata solo online e verrà consegnata all’Expo nei giorni dell’evento.

LA MAGLIA FINISHER – In tessuto tecnico e prodotta da Joma, è impreziosita da dettagli grafici che rimandano al percorso antico della città Eterna, la maglia finisher è il vero fiore all’occhiello dell’Acea Run Rome The Marathon e ricorderà ai maratoneti le fatiche affrontate sui sampietrini ma anche la gioia di essere stati lì a vivere un grande momento tra i monumenti storici più famosi del mondo. A richiamare alla memoria l’esperienza unica vissuta alle prime luci dell’alba sono invece i colori luminosi ed il tracciato che decora la manica, come il raggio di sole che si insinuerà sulle strade battute dai maratoneti al levar del sole.

COME RICHIEDERLA – La maglia in limited edition potrà essere acquistata solo online. Ai nuovi iscritti verrà offerta questa possibilità all’atto della registrazione, mentre per tutti gli atleti già iscritti o trasferiti dalla precedente edizione saranno inviate delle email nelle prossime settimane per dare loro la possibilità di prenotarla. Non sarà possibile richiedere la maglia finisher all’Expo o nei giorni immediatamente precedenti la gara, così come dopo la gara.