Professor Fabrizio Tencone, direttore di Isokinetic Torino ed ex medico e responsabile del settore medico della Juventus, ci aiuta a capire il senso dell’affermazione di Allegri? Si tende a caricare troppo le responsabilità di un club quando ci si trova a parlare di infortuni muscolari?

«Allegri non ha torto quando sottolinea che gli infortuni muscolari fanno parte della stagione. Peraltro, ad oggi, i numeri sono in linea con quelli delle altre squadre. E comunque nella classifica degli infortuni, in termini di frequenza, ai primi 5 posti ci sono proprio i 4 tipi di infortuni muscolari».

Ma non è il caso di porsi delle domande quando se ne verificano tre o quattro in poche settimane?

«Come per ogni altra tipologia di infortunio. Non crediate che, parlando in modo generico, un mal di schiena o una tendinite al tendine d’Achille non debbano implicare delle domande sulle cause che ne sono alla base. Idem nel caso di un infortunio muscolare: non è una cosa strana nel calcio. Ecco perché quanto dice Allegri è comprensibile: a volte sembra che ci sia l’equazione “un calciatore si fa male a un muscolo = lo staff non fa niente di buono”. No, non è così. Capiterà almeno 15, 20 volte in una stagione, un infortunio muscolare. Ai più bravi magari 10-15 volte, ai meno bravi 25-30, ma i numeri più o meno sono quelli».