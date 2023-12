Torna la Ginnastica Artistica a Brescia e Provincia con la Prima Tappa della Serie A, il 2 e 3 Febbraio 2024 presso il Palazzetto di Montichiari, ed una Conferenza Stampa che si svolgerà a Palazzo Broletto a Brescia il 24 gennaio con Patrocinio della Provincia di Brescia.

L’evento segna il ritorno in territorio bresciano del massimo spettacolo della ginnastica artistica italiana, sia maschile che femminile, nella città della Leonessa dopo un ‘attesa di 27 anni, e sarà il primo grande evento sportivo bresciano del 2024.

La Serie A della Ginnastica Artistica rappresenta un appuntamento di prestigio nel calendario sportivo italiano, con una storia ricca di tradizione e di campioni che hanno incantato il pubblico e gli appassionati con la loro abilità e dedizione.

Quest’anno, l’evento assume un significato particolare in quanto si svolge in un anno olimpico, preparando il terreno per l’entusiasmo e la passione che caratterizzeranno l’interesse attorno alle imminenti Olimpiadi di Parigi 2024.

Tra i protagonisti di questa edizione, spicca la Testimonial Vanessa Ferrari, la cui presenza aggiunge un valore straordinario a questa competizione di alto livello.

L’evento non solo promette di essere un momento di grande spettacolo sportivo ma anche un’opportunità per consolidare il legame con il territorio e per la promozione di questo sport.

La Serie A di Ginnastica Artistica sarà un drive attivo nel coinvolgimento della comunità locale, offrendo opportunità di coinvolgimento e interazione con il pubblico e le realtà territoriali.

La visione di Parigi 2024 guiderà l’evento, ispirando gli atleti a dimostrare nuovi traguardi ed a aspirare all’eccellenza sportiva.

Ricordiamo che l’Italia femminile e maschile ha ottenuto il pass per Parigi 2024.

Il calendario prevede il venerdì 2 febbraio le gare della Serie B sia femminile che maschile ed il sabato 3 la Serie A.

Il Comitato Organizzatore composto dalla Ginnastica Treviolo ha istituito la pagina Instagram Brescia 2024 dove si possono trovare ancora i biglietti per assistere alle competizioni maschili e femminili, della Serie A e B.