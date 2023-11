Anita Gulli, la slalomista azzurra dell’Esercito di Torino, fresca di annuncio della nuova e avvincente partnership con Blast Shoes per la stagione in corso, questo weekend inizierà la sua Coppa del Mondo.

A partire da Levi in Finlandia, con l’apertura della stagione sulla pista Levi Black, prende il via la stagione delle slalomiste.

Anita Gulli si è preparata intensamente durante l’intero periodo estivo, mettendo insieme i pezzi del puzzle dell’allenamento estivo per migliorare ulteriormente le sue abilità. La sua determinazione, la dedizione e la passione per lo sci sono state evidenti in ogni fase del suo allenamento.

Anita Gulli ha dimostrato una continuità straordinaria nel suo impegno e nei suoi risultati durante gli allenamenti estivi. Ora è pronta per affrontare la sfida sulla pista Levi Black e aspira a raggiungere il maggior numero di top 10 in questa stagione.

Come ha recentemente raccontato ai microfoni Fisi a Modena Skipass, la continuità sarà la chiave vincente di questa stagione per poter entrare nelle top 10, per scalare la starting list, e per avvicinare sempre più le top.

“Tutto bene, ci siamo allenate sulla Levi Black, neve dura ma con grip. Neve che mi piace. Abbiamo lavorato sui particolari e quindi sono pronta a mettere i bastoncini fuori dal cancelletto.”