ROMA – Dopo gli impegni delle nazionali, torna la Serie A e la quarta giornata vedrà la Lazio di Simone Inzaghi andare in trasferta contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, un incontro in programma sabato 17 ottobre alle ore 18 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. I capitolini, reduci da una sconfitta e un pareggio, cercano un successo che manca dalla prima giornata nonostante siano in forte emergenza tra la squalifica di Immobile e gli infortuni.

“Le motivazioni faranno la differenza”

Al Ferraris mancheranno Lulic, Radu, Marusic e Luiz Felipe, ai quali si è aggiunto anche Lazzari, rientrato dalla Nazionale con un fastidio al flessore. “Contro la Sampdoria sarà una partita molto impegnativa. E’ una squadra organizzata con un bravissimo allenatore. Dovremo fare una grandissima partita a livello di squadra perché le motivazioni faranno la differenza”, ha spiegato Simone Inzaghi in conferenza stampa. “Candreva e Keita? Avrei voluto trattenerli, anche se hanno fatto delle scelte diverse. Sicuramente saranno degli osservati speciali domani”.

“Grandissima disponibilità dai nuovi acquisti”

La buona notizia in casa Lazio è il recupero di Caicedo. L’attaccante ecuadoregno, che ieri aveva accusato un problema muscolare al flessore, oggi nella rifinitura ha fatto tirare un sospiro di sollievo all’allenatore piacentino che, tra l’altro, deve anche pensare alla sfida di Champions con il Dortmund. “Abbiamo qualche defezione e giocatori non al massimo – ha detto Inzaghi -. Caicedo questa mattina si è mosso abbastanza bene e dovrà fare delle valutazioni domani. Parolo domani ci aiuterà sicuramente in qualunque posizione giocherà. Sugli esterni abbiamo qualche problematica. Marusic non potrà giocare dall’inizio. Ho provato Patric e lo stesso Parolo. Vedremo domani”. Un aiuto arriverà dai nuovi acquisti del club. Il difensore Hoedt, infatti, partirà dal primo minuto, mentre Muriqi è in ballottaggio con Correa per un posto in attacco: “I nuovi acquisti mi hanno dato grandissima disponibilità. Mi stanno sorprendendo perché si stanno applicando tantissimo. In questa settimana Muriqi e Hoedt hanno dato il massimo in allenamento. Abbiamo puntato su Hoedt dopo aver considerato il mercato, quindi ci crediamo”, ha concluso Inzaghi.

