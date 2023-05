Maggio avanza veloce tanto quanto sfrecceranno rapidi i ciclisti della 15.a Marcialonga Cycling Craft, attesa a fine mese in Trentino. In tutt’Italia si respira l’energia del ‘Giro’ e per le Valli di Fiemme e Fassa si avvicina la granfondo di casa di domenica 28 maggio, che metterà nelle gambe 3900m di dislivello a chi opterà per il percorso di 135 km, oppure 2448m di dislivello a coloro i quali affronteranno gli 80 km del “medio”.

I due percorsi, già testati nell’edizione 2019, da Predazzo prenderanno il largo verso la Val di Fassa salendo in progressione sulla salita di Passo Costalunga, trovando libero sfogo in discesa fino a raggiungere Ponte Nova, dopo aver lambito le acque dai mille colori del Lago di Carezza. Testa bassa sull’imperiosa ascesa di Passo Pampeago, primo GPM di gara, chiuso al traffico da Obereggen garantendo la massima sicurezza ai ciclisti. Si ritornerà a Predazzo per lo sprint finale del percorso di 80 km, mentre il lungo avanzerà verso il secondo GPM a Passo San Pellegrino e la successiva asperità di Passo Valles.

Marcialonga sarà la sfida nella sfida e a Passo Pampeago si misureranno i tempi della tostissima cronoscalata che partirà dai 1550m di Obereggen fino ai 1983m del celebre valico. Con questa speciale classifica verrà premiato il fortunato o la fortunata che si classificherà in 433.a posizione, ovvero il numero che corrisponde al dislivello della cronoscalata. Marcialonga è generosa, e oltre ai premi dedicati ai primi tre classificati di ogni categoria e quelli dei due GPM, lo staff riserverà una sorpresa speciale ad un affezionato marcialonghista.

A proposito di affezionati, da poco è arrivata l’iscrizione del trentino Federico Nicolini, campione italiano Vertical di scialpinismo 2023 nella “sua” Paganella. L’atleta di Coppa del Mondo ha firmato lo scorso anno la Marcialonga Cycling Craft battendo sul percorso mediofondo Andrea Bais ed il conterraneo Andrea Zamboni, quest’ultimo già iscritto alla 15.a edizione.

L’atmosfera a Predazzo sarà tipicamente di festa, con l’Expo Village aperto già da venerdì 26 assieme ai vari stand gastronomici e la Minicycling di sabato a rendere ancora più spettacolare il fine settimana trentino. I genitori potranno iscrivere i bambini tramite l’apposito modulo disponibile sul sito Marcialonga, allegando la ricevuta dell’avvenuto pagamento.

Le Valli di Fiemme e Fassa non passano mai di moda poiché uniscono la tradizione alle moderne comodità, e optando per uno dei “Friends Hotel” di Marcialonga elencati sul sito si avrà diritto a una serie di servizi pensati appositamente per i ciclisti: si potrà richiedere la colazione rinforzata e anticipata il giorno della gara e la flessibilità per quanto riguarda l’orario del check-out, si avrà a disposizione un deposito sicuro per la bicicletta e ci sarà la possibilità di pernottamento per una sola notte.

Le sorprese targate Marcialonga proseguiranno alla granfondo Squali di questo weekend a Cattolica e Gabicce, per chi vorrà passare per una visita all’accogliente stand trentino.

Stay tuned, alla Marcialonga una sorpresa tira l’altra!