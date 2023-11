Mara Martini, la friulana di Claut, l’avevamo lasciata ad aprile con un bellissimo argento nella sprint ai Campionati Italiani Assoluti di Sci Alpinismo, è pronta per la nuova stagione.

L’atleta del Tarvisio Racing Team si appresta ad affrontare con determinazione e passione la nuova e avvincente stagione di Coppa del Mondo.

La 25enne, nota per la sua determinazione ed il suo impegno, si appresta ad affrontare le gare di Sprint e Staffetta di questo weekend in Francia con la consueta grinta e motivazione. Nonostante la prima gara si preannuncia incerta a causa della mancanza di neve in questo inizio di stagione, Mara Martini si è dedicata intensamente alla preparazione, partecipando a due raduni con la squadra per ottimizzare la sua condizione atletica e tecnica.

MARA MARTINI, con casco giallo e la treccia bionda che la contraddistingue, è pronta a dare il cuore nel suo inizio di stagione.