Martina Vozza, 19 anni sciatrice paralimpica ipovedente e Ylenia Sabidussi 28 anni guida di Martina, Atlete della Fisip appartenenti allo Sci club ASD SportXAll Hans Erlacher Team, che corrono nella categoria Visually Impaired classe B2, sono tornate in Coppa del Mondo in questo 2024 con il piglio giusto ed anche oggi, nel SuperG di Cortina sono quarte in Coppa del Mondo, dopo il secondo posto di ieri in discesa.

Martina sta acquisendo la fiducia giusta gara dopo gara anche nelle discipline veloci. Lo aveva detto ieri, e lo rimarca oggi. C’è grande carica, gioia, convinzione nei propri mezzi. Oggi non è stata la sua migliore performance, ma il lato positivo c’è.

Ecco il commento delle due atlete.

Martina: ” Oggi non sono contenta della mia prestazione, Una cosa positiva è che pensando al 2026 è una pista adatta a me perchè si parte in piano, cosa che mi piace perché prendo fiducia, poi c’è solo da sciare dove ci sono i curvoni della pista e scorrevolezza sul piano in fondo, altra cosa che mi viene bene. Oggi non l’abbiamo sfruttata ma sappiamo che a Milano cortina possiamo andare forte in velocità, dobbiamo solo allenarci.”

Ylenia: “La classifica non ci interessa più di tanto quest’anno, stiamo solo provando a ritrovare un po’ di sicurezza, cosa che c’è in campo libero ma non ancora totalmente nei pali. Stiamo lavorando bene quindi arriverà.”