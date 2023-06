Il discesista azzurro delle Fiamme Oro Mattia Casse oggi è stato uno dei VIP-Guest alla partenza della Mille Miglia 2023 da Brescia, nell’anno in cui Bergamo e Brescia sono Capitali della Cultura.

“La 1000 Miglia mi ha sempre appassionato perchè quando abitavo a Bergamo in centro passava sotto casa. Il Mondo delle Auto e delle Auto Storiche è un mondo affascinante e quando passano auto d’epoca, davvero rivivi un’altra generazione, sono bellissime.

E poi tutto quello che è moderno, Ferrari, Lamborghini, il Made in Italy è bello ed emozionante. Quest’anno sono riuscito a partecipare alla partenza e ringrazio Mille Miglia, ringrazio l’AD Alberto Piantoni che ho conosciuto personalmente, non riesco a fare una tappa perchè ogni giorno lo dedico ai miei allenamenti, però bello essere a Brescia, vicino a casa e nell’anno della Capitale della Cultura. E’ stato bello vedere dal vivo della partenza questo circo che si muove che regala tantissime emozioni dando visibilità di tutto ciò che è l’Italia, visibile in tutto il Mondo. E’ stata davvero una bella esperienza, sarebbe bello il prossimo anno parteciparvi su un auto”.