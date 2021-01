Quarantotto ore per emanare il decreto legge che sancisca l’autonomia del Coni o ai Giochi di Tokyo l’Italia andrà senza inno, senza bandiere e senza squadre. L’ultimatum è arrivato ieri sera da Losanna, in via informale, s’intende, e indirizzato al Coni perché, se nel Palazzo della politica non l’hanno ancora capito, l’articolo 27 della Carta Olimpica impone, pretende, esige il rispetto dell’autonomia del comitato olimpico nazionale, pena sanzioni

durissime. Le stesse che si profilano all’orizzonte dell’Italia, sesta nella graduatoria di tutti i tempi delle medaglie d’oro e, insieme con Francia, Gran Bretagna e Svizzera, il Paese che ha partecipato a tutte le edizioni dei Giochi. La domanda a Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei ministri e a Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, è una sola: ma vi rendete conto dell’immane stangata che sta per abbattersi sullo sport italiano? Ma avete idea di quali danni stiano per arrecare allo sport italiano le vostre promesse al Cio mai mantenute? Ma in quale mondo vivete? In quello dello sport olimpico, no di certo.