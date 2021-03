LONDRA (REGNO UNITO) – Vittorie esterne per il Tottenham di Mourinho e l’Everton di Carlo Ancelotti, che sconfiggono Fulham e West Bromwich Albion. Gli Spurs si impongono grazie all’autorete di Adarabioyo- Per l?everton ancora decisivo Richarlison, che segna il terzo gol consecutivo dopo quelli realizzati contro Liverpool e Southampton.

Premier League, la classifica

Mourinho espugna il Craven Cottage

Massimo risultato con il minimo sforzo. Dopo due vittorie e tre sconfitte

nelle ultime cinque giornate di campionato, ilritrova il successo grazie ad una prestazione di carattere contro unsempre più invischiato nella lotta per non retrocedere.punta in attacco susupportato. Nelle chiavi del gioco vengono affidate a, che si muove alle spalle di. Primo tempo equilibrato e ricco di emozioni: dopo una punizione pericolosa di Bale (alta) e un tentativo di Robinson che sfiora il palo, ecco il vantaggio degli, che sfruttano una maldestra deviazione di, che batte il proprio portiere Areola. Nella ripresa è il Var a cancellare il pareggio dei padroni di casa con Maja. Morinho si riporta a meno quattro dalla zona Champions.

Fulham-Tottenham 0-1, il tabellino

Ancelotti, vittoria con brivido finale

L’Everton torna al quarto posto grazie al successo di misura sul campo del West Bromwich. Ancelotti dopo aver battuto Liverpool e Southampton continua ad affidarsi alla vena realizzativa di Richarlison, schierato al fianco di Calvert-Lewin. Ma nel primo tempo sono i padroni di casa a collezionare le occasioni migliori, due volte con Diagne ed una con Phillips. Ma le conclusioni non impensieriscono Pickford. Ben più pericoloso l’Everton che nella ripresa sblocca il risultato con Richarlison, al terzo centro consecutivo in tre partite. Il brasiliano sfrutta alla perfezione un assist di Sigurdsson (appena entrato in campo al posto di Doucoure) per andare in gol. I padroni di casa punti nell’orgoglio si spingono in avanti e nel recupero trovano il pareggio con Diagne: rete annullata però dal Var che rileva il fuorigioco dell’attaccante. Ancelotti può festeggiare.

West Bromwich Albion-Everton