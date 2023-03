IL Coronamento di una stagione incredibile, vice campione Italiano in discesa per Mattia Casse non è un appuntamento banale.

“Bello chiudere con impegno la stagione e correre per il mio Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro per conquistare una medaglia d’argento di tutto valore che corona una stagione indimenticabile. Ma ora, dopo il meritato riposo, bisogna lavorare, costruire e migliorarsi ancora”

La sesta posizione in Coppa del Mondo in discesa, i podi di Gardena, Wengen, Cortina, il quarto posto di Kitz, impreziosiscono una stagione che l’ha visto rinascere, ma anche riprendersi quel posto che ha cercato e voluto fortemente.

Un anno fa di questi tempi Mattia Casse si era infortunato e pensava al ritiro. Ma la fame, il fuoco, la voglia di dire la sua sono stati più forti della fatica e del dolore,

“Sono contento di me stesso e di come ho lavorato, dei passi in avanti che ho fatto e che continuo a fare. Lavoreremo per il prossimo anno dopo un po di riposo meritato. Ringrazio chi mi ha sostenuto, il mio staff Fisi, i miei Sponsor e tutte quelle persone che hanno creduto in me sin dall’inizio di questa stagione.”

E al termine lancia un messaggio ai ragazzi e allievi in gara ai Campionati Italiani Children di Pontedilegno; “Ragazzi, divertitevi, ma impegnatevi con passione, dedizione, sacrificio. Seguite i vostri coach e seguite il processo. Dovete crederci sempre. Il percorso è lungo. Sono i percorsi difficili e tortuosi che portano i risultati migliori. ”