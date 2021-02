Il Torino continua a fare la conta dei casi Coronavirus. Il club granata ha comunicato in una nota che “dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa un’ulteriore positività al Covid-19. Anche oggi la squadra, su disposizione dell’autorità sanitaria locale competente, non sosterrà alcuna sessione di allenamento”. L’impegno casalingo contro il Sassuolo, in programma venerdì sera, è sempre più a rischio. Così come la trasferta Advertisements Lazio di martedì. La decisione dovrebbe arrivare nella giornata di giovedì.

