TORINO – Il mercato entra nei giorni clou, dell’impossibile che diventa possibile. Il Toro deve sfoltire la rosa con Simone Verdi , Armando Izzo e Simone Zaza fuori progetto. E intanto si gode i 4 punti in classifica. Ne parliamo con Camillo Forte dalla redazione di Tuttosport a Torino: «Un buon pareggio contro la Lazio che segue la vittoria col Monza. Contro la squadra di Sarri è mancato solo il gol. Ivan Juric sa benissimo cosa manca per rendere ancora più forte la squadra. Intanto, in difesa è sempre più vicino Andrea Cistana del Brescia, centrale di 25 anni che andrebbe a completare il reparto. Come detto, va sempre piazzato Izzo e non è facile».

AVANTI TUTTA Più verve e più soluzioni: «Davanti, come ha spiegato il tecnico croato, servono idee. E in mezzo un po’ di forza che aiuti a trasformare le azioni da difensive in offensive. Il progetto del club resta quello di riportare in granata Dennis Praet, trequartista, ma non solo, del Leicester. Il belga non sta giocando, i dirigenti inglesi dicono che resterà, ma alla fine, magari con l’aiuto delle uscite, il club granata potrebbe tentare con una offerta convincente. Praet è un pupillo di Juric e conosce bene il suo gioco. E poi resta il sogno Tommaso Pobega: nel Milan fatica a trovare spazio anche se a parole Stefano Pioli dice di contarci. Magari anche lui all’ultimo…».