Venezia, 30 maggio 2023. Le Signore del Mare tornano a Venezia con il X Trofeo Principato di Monaco le Vele d’Epoca in Laguna Coppa BNL BNP Paribas Wealth Management, evento promosso da Anna Licia Balzan, Console Onorario del Principato di Monaco a Venezia.

Il Trofeo, che festeggia quest’anno il suo decennale, si conferma come uno dei più importanti appuntamenti per la vela d’epoca dell’Adriatico grazie alla straordinaria cornice della laguna più famosa del mondo e all’unicità del valore storico delle imbarcazioni partecipanti.

Due le regate in programma che verranno corse applicando i rating del C.I.M. (Comité International de la Méditerranée) nei giorni di sabato 24 e domenica 25 giugno mentre il pubblico potrà assistere dalle rive alla suggestiva veleggiata che si svolgerà verso le 11.00 di domenica nelle acque antistanti il bacino di San Marco. La manifestazione sarà organizzata come di consueto con la direzione sportiva di Mirko Sguario, fondatore e presidente dello Yacht Club Venezia, in collaborazione con il Circolo Velico PortodiMare con il Patrocinio di A.I.V.E. Associazione Italiana Vele d’Epoca.

I premi saranno vere e proprie opere d’arte firmate dalla storica vetreria muranese Barovier & Toso le cui origini risalgono al 1295.

Questa decima edizione del Trofeo vede per la prima volta al suo fianco la prestigiosa partecipazione di American Express e la conferma del sostegno di marchi importanti come Diadora, Villa Sandi, Nature’s, Vhernier, Canella.