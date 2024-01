Come tutti sappiamo, l’attesa è la gioia più grande, soprattutto quando si tratta di vacanze imminenti. Anche quest’anno, numerosi giorni festivi sono particolarmente convenienti per godersi una pausa il più possibile lunga con pochi giorni di vacanza. Sognate una natura emozionante, un’architettura storica ed eventi culturali? Allora Bressanone in Alto Adige dovrebbe essere in cima alla vostra lista dei desideri per il 2024! Ecco 10 motivi convincenti per visitare questa incantevole città, tra cui alcuni eventi di spicco.

1. Le maestose Dolomiti:

Bressanone è immersa nell’incantevole paesaggio delle Dolomiti. Le imponenti vette non solo offrono uno scenario impressionante, ma anche innumerevoli opportunità per attività all’aperto come lo sci e lo slittino in inverno e l’escursionismo e la mountain bike nelle stagioni più calde. Qui, circondati da boschi e prati, laghi e montagne, troverai l’ambiente perfetto per attività rilassanti e momenti di nostalgia. A soli 7 chilometri dalla città di Bressanone, la Plose offre una delle più belle aree escursionistiche dell’Alto Adige con fantastiche viste sulle Dolomiti. Con oltre 400 chilometri di sentieri escursionistici segnalati, Bressanone offre numerose opportunità per scoprire la natura pura a piedi da soli o con le guide escursionistiche specializzate. Cogli l’occasione per esplorare la natura circostante delle Dolomiti. Che si tratti di escursioni, sci o mountain bike, Bressanone offre numerose attività all’aperto per i più attivi.

2. Il centro storico della città:

Passeggia per le strade acciottolate del centro storico di Bressanone. Qui potrai esplorare piazze storiche come quella del duomo, fiancheggiata da incantevoli caffè e negozi. L’atmosfera del centro storico è vivace e autentica, e si possono letteralmente percepire i secoli di storia racchiusi nelle mura e nei vicoli. Il centro storico di Bressanone in Alto Adige non è solo un gioiello architettonico dal fascino storico, ma anche un luogo vivace che bilancia sapientemente tradizione e innovazione. Da giugno scopri durante un tour storico teatrale storie e aneddoti di altri tempi.

3. Water Light Festival ©:

Dal 24 aprile al 12 maggio, lasciati impressionare, incantare e ispirare dallo spettacolo sensoriale del Water Light Festival di Bressanone e Novacella. Artisti provenienti da tutto il mondo reinterpretano i tesori culturali e i siti acquatici di Bressanone e dell’Abbazia di Novacella arricchendoli con installazioni luminose e artistiche. La light art è estremamente espressiva e allo stesso tempo silenziosa, lasciando spazio a esperienze meditative e alla contemplazione comunitaria. Goditi un viaggio tra arte della luce e consapevolezza ambientale.

4. Varietà culinaria:

Scopri il sapore genuino dei prodotti locali. Molti ristoranti, rifugi e bar di Bressanone, sia in centro che in montagna, puntano su menu biologici o prevalentemente regionali. In particolare, si privilegiano i prodotti di stagione provenienti dalla zona circostante, sostenendo così i fornitori locali e l’agricoltura alpina. Grazie alle brevi vie di trasporto, la frutta e la verdura raccolte a livello locale e regionale possono svilupparsi nel loro naturale grado di maturazione, con effetti positivi sulla qualità e sul sapore. Spesso la frutta e la verdura fresche provengono direttamente dall’orto dietro l’azienda agricola o il ristorante, il che in molti casi significa che gli ingredienti hanno letteralmente percorso zero chilometri. L’utilizzo di ingredienti freschi e di provenienza locale non solo fa bene al palato, ma rispetta anche l’ambiente. Lasciati tentare dai sapori unici della zuppa di vino, dei canederli fatti a mano, degli Schlutzkrapfen freschi e dalle reinterpretazioni creative delle ricette tradizionali da parte degli chef di Bressanone.

5. Eccellenti esperienze vinicole:

Attenzione amanti del vino! Godetevi una degustazione di vini direttamente con i viticoltori o concedetevi una pausa rilassante nella cantina, circondati dalle aromatiche botti di vino. L’impressionante numero di vigneti nei dintorni di Bressanone dà l’idea della straordinaria importanza del vino in questa regione. I vitigni bianchi minerali Sylvaner e Kerner sono tipici di questa regione. La varietà di vini di produzione propria di numerosi viticoltori offre un’esperienza di gusto unica. I vini della regione vinicola più settentrionale d’Italia si distinguono per il loro carattere inconfondibile, come dimostrano i numerosi prestigiosi riconoscimenti che vengono loro assegnati ogni anno. Esplorate i vigneti, partecipate alle degustazioni in città e lasciatevi incantare dai sapori unici durante le visite guidate alle cantine. Eventi come la Primavera di Novacella il 27 e 28 aprile, “Incontro con il vino” il 26 luglio e Dine, Wine & Music il 7 agosto offrono le migliori opportunità per scoprire le peculiarità dei vini della regione. Una vera e propria esperienza enologica per intenditori, appassionati e conoscitori.

6. MOUNTAINBIKE TESTIVAL:

Prova gli ultimi modelli di bici durante i tour guidati e nel BikePark di Bressanone e goditi il flow della bike community. Il MOUNTAINBIKE TESTIVAL si svolgerà nuovamente a Bressanone dal 19 al 22 settembre. Circa cinquanta marchi presenteranno le ultime novità in fatto di biciclette e attrezzature varie al Bike Expo nel centro storico di Bressanone. È possibile testare le biciclette nel Brixen Bikepark sulla Plose e partecipare a tour guidati con guide locali a Bressanone e dintorni. I bambini e i giovani hanno anche l’opportunità di fare la loro prima esperienza su una bicicletta in un corso di abilità nell’ambito del programma MOUNTAINBIKE Youngsters.

7. Schüttelbrot, strudel e molto altro:

Dal 4 al 6 ottobre, oltre al famoso Schüttelbrot, scoprite altre specialità locali al Mercato del pane e dello strudel altoatesino di Bressanone! Assaggiate prelibatezze artigianali come il Pusterer Breatl, il pane alla frutta, il Vinschger Paarl, lo strudel di mele e molto altro ancora. Ognuna di queste delizie gastronomiche è preparata artigianalmente con amore e cotta secondo le ricette tradizionali. La combinazione tra le pittoresche montagne dell’Alto Adige e questa deliziosa tradizione culinaria promette una vacanza meravigliosa e ricca di scoperte culinarie.!

8. Törggelen:

Scopri il piacere di un’escursione a piedi e le delizie culinarie nel regno delle castagne e del vino. Ogni anno, quando le foglie della Valle Isarco si colorano e l’uva e le mele sono mature per la raccolta, si svolge l’intramontabile tradizione del Törggelen in Alto Adige. Nelle accoglienti taverne vi aspettano deliziose specialità altoatesine, accompagnate dall’invitante aroma di castagne arrostite che riempie l’aria. L’autentica esperienza del Törggelen comprende anche un’escursione attraverso il multiforme paesaggio culturale della Valle Isarco. Passeggiate tra vigneti pittoreschi, fattorie storiche e castagneti da sogno: una combinazione armoniosa di delizie naturali e artigianato culinario tradizionale.

9. La magia del Natale a Bressanone:

Programma la tua visita a dicembre per vivere l’atmosfera unica del Natale a Bressanone. Il suggestivo mercatino di Natale, sullo sfondo della piazza del Duomo, ti metterà sicuramente in uno stato d’animo festoso. L’occasione perfetta per scoprire l’artigianato unico e le prelibatezze locali. Bressanone offre uno spettacolo speciale per una stagione natalizia speciale. Nello stesso periodo, dal 29 novembre al 6 gennaio, Bressanone/Brixen presenta per la nona volta un esclusivo spettacolo di luci e musica nella pittoresca cornice dell’Hofburg, portando l’atmosfera festiva a un nuovo livello.

10. Architettura moderna:

Bressanone è caratterizzata da un affascinante mix di architettura storica e design moderno ed è diventata una roccaforte per gli appassionati di architettura. La nuova biblioteca civica, l’ufficio turistico e la nuova scuola di musica sono una tappa obbligata di Bressanone. L’architettura moderna di Bressanone riflette spesso un approccio rispettoso nei confronti dell’ambiente storico circostante, integrando elementi contemporanei nel paesaggio cittadino.

Fai le valigie e preparati a vivere un’avventura indimenticabile a Bressanone, in Alto Adige. Questo elenco ti darà un’idea delle diverse esperienze che ti aspettano in questa affascinante città nel 2024, facilmente raggiungibile con il treno.