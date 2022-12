American Express Viaggi ha rivelato le 10 destinazioni di tendenza per il 2023[1], le più gettonate per il prossimo anno, selezionate in base alle prenotazioni effettuate dai titolari di carte American Express a livello mondiale. Per l’Europa parliamo di città come Istanbul, Copenaghen, Parigi, Lisbona e Montenegro. Spostandoci verso l’Australia, troviamo le Fiji e Sidney. Mentre per il continente americano sono state individuati il Vermont, Florida Keys e Città del Messico. Grazie al know-how di oltre 7.000 consulenti di viaggio in 23 Paesi che parlano 13 lingue, per ciascuna delle 10 destinazioni il team di American Express Travel ha creato inoltre itinerari di tre giorni per ogni tipologia di viaggiatore, con idee sui posti migliori in cui soggiornare, mangiare, fare shopping ed esplorare la cultura locale.

“I titolari delle nostre carte che prenotano un viaggio con American Express Travel ci affidano la loro risorsa più preziosa, il loro tempo“, ha commentato Gianmaria Scocca, Direttore, Italy & Spain, di American Express Travel. “Grazie alla nostra presenza a livello mondiale, agli oltre 100 anni di esperienza nel settore dei viaggi e alla profonda conoscenza dei nostri Titolari di Carta siamo nella posizione unica di offrire ispirazione ai viaggiatori con l’elenco delle destinazioni di tendenza di quest’anno, di semplificare il processo di pianificazione e di consigliare con fiducia le attività da praticare una volta arrivati a destinazione.”

L’ultima indagine di Amex Travel[2] condotta tra viaggiatori statunitensi ha rilevato che il 50% dei viaggiatori adulti dichiara di dedicare almeno cinque ore alla pianificazione di una vacanza. Per aiutare i viaggiatori a risparmiare tempo e godersi al massimo la vacanza, i consulenti di American Express Travel hanno creato itinerari di tre giorni nel fine settimana per ogni destinazione di tendenza, con idee sui posti migliori in cui soggiornare e mangiare, i suggerimenti per le attività da praticare ed esplorare la cultura locale.

Secondo il sondaggio di Amex Travel[3], l’81% dei viaggiatori americani dichiara di voler sfruttare al massimo ogni ora del viaggio. Secondo questo dato, i suggerimenti forniti dai consulenti di American Express Travel con gli itinerari studiati ad hoc sulla base delle migliori esperienze locali da fare per ciascuna destinazione sono una risorsa preziosa. Che ci si avventuri da soli, che si esplori con un gruppo di amici o che si trascorra del tempo con la famiglia, gli itinerari offrono attività per tutti, dalla ricerca dei migliori churros a Città del Messico, all’incontro con i koala a Sydney, dai trattamenti in un centro benessere di lusso a Parigi all’esplorazione di una foresta di aceri nel Vermont.

Inoltre, l’88% degli intervistati dichiara di desiderare viaggi più lunghi. I titolari della carta Platino che prenotano una struttura Fine Hotels + Resorts tramite American Express Travel hanno la garanzia del check-out posticipato alle 16:00[4]. Si tratta di uno dei tanti vantaggi speciali ottenuti prenotando con American Express Travel, che consente ai viaggiatori di godersi un “giorno bonus” di vacanza in più. Gli itinerari delle Trending Destination suggeriscono attività per trascorrere il tempo aggiuntivo per consentire ai titolari delle carte di godere al massimo dei loro viaggi: esempi di idee sono un corso sui formaggi a Parigi, una gita in barca alle Isole dei Principi a Istanbul o una spedizione per acquistare prodotti portoghesi autentici a Lisbona.

Oltre alle destinazioni da privilegiare, American Express Travel ha identificato le principali tendenze tra i viaggiatori americani che guideranno i viaggi del 2023.