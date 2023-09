Il Primo Segretario, insieme a Bernadette Willemin, Direttore Generale per il marketing della destinazione, e Paul Lebon, Direttore Generale per la pianificazione e lo sviluppo della destinazione, nei giorni scorsi hanno incontrato la stampa per illustrare le varie attività pianificate per il festival.

La sesta edizione del festival avrà inizio con il suo lancio ufficiale a La Plaine St André, Au Cap, sabato 23 settembre, seguito il giorno successivo da un festival gastronomico locale e dalla fiera culturale a Domaine de Val des Près.

Ci saranno anche attività educative come il concorso a quiz turistico inter-scuola ‘Lospitalite‘ martedì 26 settembre, video di bambini che intervistano figure chiave del turismo, che saranno trasmessi sul canale YouTube, un forum turistico presso la Seychelles Broadcasting Corporation e il ‘Concours d’expression oral‘.

In occasione della Giornata Mondiale del Turismo (27 settembre), ci sarà un messaggio speciale del Ministro del Turismo, un incontro e saluto presso l’Aeroporto Internazionale delle Seychelles, nonché spettacoli di musica tradizionale in luoghi chiave, tra cui il terminal ‘Ero’ a Praslin, il molo tra le isole a Mahé, l’ufficio del turismo a La Passe e i Giardini Botanici.

Ci sarà anche la cerimonia annuale di inaugurazione dei pionieri del turismo presso l’Accademia del Turismo delle Seychelles.

Un altro evento importante durante il festival sarà la fiera del turismo digitale. La Sig.ra Willemin ha spiegato che la fiera è fondamentale poiché l’industria si sta orientando verso la digitalizzazione in molti aspetti.

“I nostri stakeholder parteciperanno con noi durante la fiera e l’obiettivo è sensibilizzare il pubblico in generale sull’importanza della digitalizzazione. Presenteremo esperienze coinvolgenti e avremo aziende che aiuteranno le piccole imprese a impostare digitalmente la loro attività“, ha detto la Sig.ra Willemin.

Il festival culminerà con la seconda edizione dei premi ‘Lospitalite Lafyerte Sesel‘ per premiare l’eccellenza nel servizio presso il Constance Ephelia l’ultimo giorno.