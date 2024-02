European Best Destinations l’organizzazione che promuove il turismo in Europa ha reso noti, attraverso il suo sito web, gli esiti dell’indagine 2024.

Oltre un milione di viaggiatori da 172 Paesi (di cui il 41% dei voti proviene dall’Europa) hanno espresso le loro preferenze per le destinazioni ritenute migliori del vecchio continente, tra città, vacanze in natura e al sole, o indicando le migliori destinazioni per cultura e gastronomia. Le 500 mete in gara includevano 90 mete sostenibili selezionate da EDEN Network (Sustainable Destinations Awarded by the European Commission).

Al primo posto tra le 20 mete europee 2024 si colloca Marbella, nella Costa del Sol, in Andalusia, meta più votata dai viaggiatori americani e inglesi per un soggiorno in Europa. Una località che regala sole e natura, strutture a cinque stelle, piste ciclabili, nonché tra le best Golf destinations e con un’ offerta gastronomica in grado di soddisfare i viaggiatori più esigenti.

Al secondo posto il Principato di Monaco quale destinazione che ha intrapreso iniziative per la sostenibilità ambientale. Meta che sa coniugare il clamore di paesaggi e luoghi iconici come Place du Casino su cui si affacciano il Café de Paris e l’Hôtel de Paris Monte-Carlo.

Segue sul podio Malta, crocevia di popoli dall’antichità. Il clima la rende una meta adatta tutto l’anno, con le isole di Gozo e Comino è anche tra le migliori destinazioni subacquee al mondo.

Sorprende la comparsa di Ginevra, al quarto posto, che si propone quale città ricca di attrattive, adagiata sul più grande lago alpino dell’Europa occidentale, con le Alpi e le montagne del Giura sullo sfondo. Circondata da vigneti, colline e pittoreschi villaggi.

Ma è la quinta meta che rappresenta un’autentica perla, la città di Batumi, in Georgia, in una delle regioni più belle al mondo, la regione di Adjara. Una bellezza e ricchezza che deriva dalla contaminazione di diverse culture e religioni, a partire dalle diverse chiese, moschee e sinagoghe cristiane ortodosse, cattoliche o armene, che hanno vissuto in armonia nel corso dei secoli.

L’Italia nella classifica delle top 20

Ponza/Italy – Copyright Stefano Tammaro

L’Italia è presente con ben quattro destinazioni turistiche nella classifica 2024.

Troviamo all’ottavo posto Firenze, “museo a cielo aperto” che non richiede presentazioni. Al dodicesimo Siena, che incanta con il Duomo, Piazza del Campo, la Torre del Mangia e le sue Crete. Subito dopo, un’altra meta ancora italiana, di sole e di mare, è l’isola di Ponza con le sue deliziose spiagge “che ricorda la Saint Tropez degli anni 60 e 70” secondo il sito EBD. L’Italia torna in classifica al diciassettesimo posto con Sirmione vero “gioiello per gli occhi”.

Nel corso dei prossimi mesi le 20 destinazioni turistiche più votate saranno promosse con una intensa campagna di comunicazione diretta verso milioni di viaggiatori, che includono, come si legge sul sito web di EBD, viaggiatori “ad alto potere d’acquisto, in collaborazione con i gestori delle destinazioni”.

Un dato interessante che emerge dalla classifica è che quest’anno i viaggiatori stranieri mostrano un forte interesse a viaggiare in Europa (la maggior parte dei quali dagli Stati Uniti che rappresentano il 28%).

Se queste scelte verranno confermate dalle prenotazioni, gli operatori del turismo dovranno organizzarsi in vista di un’accoglienza che non trascuri gli aspetti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, oggi irrinunciabili.

La classifica completa EBD è disponibile al sito: www.europeanbestdestinations.com