Shinjuku è uno dei cuori pulsanti di Tokyo ed è indubbiamente uno dei quartieri più frequentati e riconoscibili della città. A pochi passi dalla Stazione di Shinjuku, la più trafficata al mondo, sorge Kabukicho, il distretto della vita notturna e del divertimento, che di sera si accende in una moltitudine di neon. Proprio sopra le folle di Kabukicho, si eleva la Tokyu Kabukicho Tower, la cui inaugurazione è prevista per il 14 aprile prossimo. Commissionato da Tokyu Corporation e Tokyu Recreation Inc, il grattacielo ospiterà hotel, teatri, cinema, negozi e locali distribuiti su ben 54 piani, di cui 5 interrati, 48 fuori terra e un attico. L’edificio, alto circa 225 metri , è stato realizzato dagli studi Kume Sekkei Co, Ltd. e Tokyu Architects & Engineers INC. Le finiture esterne, che richiamano i getti d’acqua di una fontana, sono invece frutto della creatività di Yuko Nagayama, che si è ispirata al passato di Kabukicho. L’area era infatti percorsa da un fiume, la cui esistenza è testimoniata dalla presenza del Kabukicho Benzaiten, un piccolo altare dedicato al nume tutelare, la Dea dell’Acqua. Per questo motivo, la designer ha pensato di ricoprire i vetri della torre con uno strato di ceramica, che controlla i riflessi di luce, facendoli rimbalzare in un modo simile allo scintillio dell’acqua e il bianco dei flutti.

Situato nei piani interrati della Tokyu Kabukicho Tower, lo Zepp Shinjuku sarà uno dei più grandi locali live dell’area di Shinjuku, con una capacità di 1.500 persone. I primi piani accoglieranno il complesso di wellness e spa EXSTION. Il secondo piano alloggerà lo Shinjuku Kabuki Hall – Kabukiyokocho, una food hall con 1.300 posti a sedere, in cui sarà possibile gustare piatti tipici dei ristorantini di strada, mentre si assiste a uno spettacolo o si partecipa a una serata karaoke. I piani tra il sesto e l’ottavo ospiteranno il THEATER MILANO-Za, con 900 posti. Il nono e il decimo piano saranno dedicati alle sale 109 Cinemas Premium Shinjuku, la cui acustica verrà supervisionata dal compositore di fama mondiale Ryuichi Sakamoto. I piani superiori, invece, saranno occupati da hotel e ristoranti. Tra il diciottesimo e il trentottesimo piano, l’HOTEL GROOVE SHINJUKU offrirà camere in cui è possibile immergersi nella cultura di Kabukicho e pop giapponese. Infine, dal trentanovesimo al quarantasettesimo piano, avrà sede il BELLUSTAR TOKYO, un hotel di extra lusso sospeso nel cielo, con una sky spa affacciata sulla metropoli, una sky lounge privata di 138 m², riservata agli ospiti delle cinque suite extralusso. Inoltre, al quarantacinquesimo piano, sarà possibile fare un’esperienza di sky dining, gustando teppanyaki e sushi con vista su Tokyo. Entrambi gli hotel verranno inaugurati il 19 maggio 2023.

La Tokyo Kabukicho Tower prende il posto dello Shinjuku Milano-za, un cinema che per anni è stato al centro del divertimento di Kabukicho. In seguito all’apparizione di una delle sale all’interno del film anime del 1997 Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion, lo Shinjuku Milano-za divenne un luogo di culto per i fan della serie. Per questa ragione, la nuova struttura aprirà con una serie di mostre, concerti, proiezioni ed eventi il cui tema sarà EVANGELION KABUKICHO IMPACT, per una full immersion nel mondo di Evangelion. In particolare, l’HOTEL GROOVE SHINJUKU si trasformerà in LIFESTYLE HOTEL EVA, con camere decorate a tema e menù ispirati alla serie anime. Infine, ridiscendendo nel mondo reale e uscendo nelle strade di Kabukucho, il divertimento non sarebbe completo senza un tour di Golden Gai, un dedalo di vicoli su cui si affaccia una moltitudine di piccoli e bar e ristoranti, una delle poche zone di Tokyo che conserva il fascino della città pre-modernizzazione. Un brindisi con la gente del posto sarà un’esperienza unica e magica per concludere la vostra serata a Tokyo.