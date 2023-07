A seguito del 2° Convegno Nazionale “La Medicina di montagna e il cambiamento

climatico”, tenutosi a Pinzolo il 9 e 10 Giugno scorsi, tre Società scientifiche – la Società

Italiana d’Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI), la Società Italiana Medicina

di Montagna (SIMeM) e la Società Italiana di Medicina dei Viaggi (Simvim) – hanno redatto

un decalogo, per trascorrere le vacanze “ad alta quota” e vivere la montagna in tutta

sicurezza.

“Grazie a lavoro congiunto e alla collaborazione della Società Italiana d’Igiene, della Società

Italiana di Medicina di Montagna e della Società Italiana di Medicina dei Viaggi, nonché al

contributo di esperti e professionisti del settore – dichiara il Dr. Antonio Ferro, Past

President della Società Italiana d’Igiene (SItI) e Dir. Gen. Apss Trento – è nato un decalogo

contenente dei consigli da seguire per le attività in montagna. Una preziosa risorsa per

assicurare un’esperienza in salute e sicurezza a escursionisti, famiglie, amatori e a tutti

coloro che desiderano godere appieno delle meraviglie che la natura montana ha da offrire”.

Il decalogo è suddiviso per “argomenti” e, in ogni punto, gli esperti e professionisti del

settore forniscono delle “azioni appropriate” da mettere in atto. Dal rapporto “bambinimontagna” a cosa fare se in caso di colpi di calore o di freddo; da come comportarsi nel

caso si soffra di malattie croniche, all’aspetto (fondamentale) della nutrizione e

dell’idratazione. Non mancano le indicazioni per il soggiorno di anziani, i suggerimenti sui

possibili “pericoli ambientali” che si possono incontrare e alle condizioni metereologiche

da valutare preventivamente. Da non dimenticare, infine, come vestirsi, a quali vaccinazioni

sottoporsi e come attrezzarsi per la salute di un eventuale cagnolino.

“Anche quello in montagna – puntualizza il Dr. Alberto Tomasi, Presidente Simvim – può

essere considerato un viaggio che va fatto adottando, sempre, tutti i comportamenti corretti

che permettono di tornare a casa in salute, con il desiderio di fare un’altra escursione”.

“Dal 1999, anno in cui è stata fondata la nostra Società scientifica – conclude la Dr.ssa

Lorenza Pratali, Presidente SIMeM – abbiamo cercato di stimolare la frequentazione della

montagna. Quest’ultima, infatti, è anche un luogo di prevenzione e cura, sia delle malattie

legate alla sedentarietà e allo stile di vita inappropriato, ma anche di altre patologie

croniche, grazie al clima, alle temperature migliori in Estate, alle innumerevoli attività che

possono essere svolte in relazione alle singole capacità”.