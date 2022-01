(ANSA) – ROMA, 25 GEN – E’ polemica in Egitto per il remake

di ‘Perfetti sconosciuti’. Il film del 2016 di Paolo Genovese ha

debuttato su Netflix ed è il primo film in lingua araba,

ambientato in Libano, mostrato sulla piattaforma suscitando

polemiche in Egitto per “presunta immoralità e lesione dei

valori tradizionali”. Lo riferisce la Bbc online.

La trama del film ruota attorno a sette amici che si

incontrano a cena. Decidono di fare un gioco in cui tutti

mettono il cellulare sul tavolo, consentendo a tutti di

visualizzare eventuali nuovi messaggi o chiamate. Le discussioni

sugli incontri sessuali e le ammissioni di relazioni

extraconiugali hanno suscitato indignazione in Egitto. Il

deputato e noto giornalista televisivo Mustafa Bakry ha

affermato di aver protestato con il presidente del Parlamento

egiziano contro i registi. Bakry ha quindi esortato le autorità

del Paese a interrompere la cooperazione con Netflix “poiché

questo non è il suo primo film che prende di mira i valori e le

tradizioni delle società egiziane e arabe”.

Il sito web di Al-Watan riferisce che l’avvocato egiziano

Ayman Mahfouz ha confermato di aver intentato una causa contro i

registi accusandoli di “promozione dell’omosessualità”. L’accusa

si riferisce probabilmente all’inclusione di un personaggio gay

nel film. Mahfouz ha affermato di aver anche inviato un monito

legale al ministero della Cultura per impedire la proiezione del

film in Egitto. Tuttavia, l’autorità responsabile della censura

ha affermato che il Paese non può vietare il film perché è una

produzione libanese. (ANSA).



