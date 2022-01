Gli Stati Uniti stanno cercando di aumentare la fornitura di gas alternativo a quello russo nel caso in cui un’invasione dell’Ucraina interrompa le forniture di Mosca all’Europa. Una mossa estrema, a cui però sarebbe meglio essere preparati.

“L’Australia, ovviamente, è pronta a sostenere i suoi amici e alleati. Abbiamo risorse estrattive di gas ben sviluppate. Abbiamo la capacità di fornire non solo a livello nazionale ma in tutto il mondo”, ha dichiarato giovedì il ministro delle risorse e dell’acqua dell’Australia Keith Pitt in una conferenza stampa. Del resto le navi cisterna LNG non hanno limiti di trasporto e l’Australia è uno dei principali produttori mondiali”

Allo stato attuale non ci sono ordini, ma ”l’Australia è pronta a consegnare ove necessario”. Del resto, anche se poco noti in Europa, il continente australe è dotato di grandi depositi di metano, sinora poco sfruttati.

FONTEhttps://scenarieconomici.it/crisi-gas-russo-laustralia-pronta-a-inviare-gas-liquido/