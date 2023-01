La Commissione Europea ha approvato ulteriori due programmi triennali di informazione e di promozione denominati “European Fruit and Vegetables: Your Fresh and Sustainable Choice!” presentato dalle Organizzazioni Produttori Agritalia, A.O.A., La Deliziosa, Meridia, Terra Orti.

I due progetti, concepiti secondo le medesime finalità di incentivo al consumo di ortofrutta, sono destinati a due diversi mercati:

mercato interno con quattro diversi paesi target: Italia, Francia, Spagna e Germania , campagna che si pone come continuità del progetto annuale effettuato nell’anno pandemico 2021 nell’ambito degli stessi paesi,

con quattro diversi paesi target: , campagna che si pone come continuità del progetto annuale effettuato nell’anno pandemico 2021 nell’ambito degli stessi paesi, mercato extraeuropeo con paese target Canada

Il progetto promozionale si aggiunge alle altre due campagne “I LOVE FRUIT AND VEG FROM EUROPE” tuttora in corso. Un progetto è in fase di svolgimento in Norvegia e Svizzera sempre cofinanziato dalla commissione europea, e realizzato dalle Organizzazioni Produttori A.O.A. e La Deliziosa e Terra Orti, l’altro è al suo secondo anno di percorso in Inghilterra, promosso da A.O.A. Asso Fruit, La Deliziosa, Meridia e Terra Orti.

Il calendario già fitto, in quanto prevede attività media e lo Speciality & Fine Food Fair 2023 a Londra, la fiera UMAMI a Oslo e diversi eventi a Zurigo, si arricchisce nel 2023 dei primi eventi sugli ulteriori progetti approvati a pieni voti dalla UE.

Si parte intanto, a breve, con tutte le attività di promozione digitale multicanale localizzate su tutti i paesi target, secondo le differenti esigenze emerse in fase di analisi dei bisogni di ciascun mercato. Ogni paese, infatti, presenta peculiarità tali – rispetto ai consumi e alle dinamiche di importazione – da richiedere interventi declinati secondo i loro diversi livelli di attenzione alla freschezza, alla sicurezza e alla sostenibilità dei prodotti ortofrutticoli.

Per quanto riguarda le attività in presenza sui paesi, per il mercato italiano si partirà con l’esposizione alla fiera Tutto Food a Milano dall’8 all’11 maggio, con una conferenza stampa a Roma e con diversi eventi nell’ambito del DMED Salone della Dieta Mediterranea previsto a Paestum dal 26 al 28 Maggio 2023.

Sul mercato spagnolo sono previste la conferenza stampa a Madrid e la fiera specialistica Fruit Attraction a Madrid 2023.

In Francia, in Germania e in Canada le attività in presenza partiranno nel 2024.

“I Love Fruit & Veg from Europe. I choose Fresh & Fair! è il messaggio della Campagna che ormai è diventato il marchio internazionale riconosciuto quale pregevole attività promozionale dell’ortofrutta europeo.

La crescita, l’espansione e la continuità del Programma I Love fruit and veg from Europe – afferma Emilio Ferrara Direttore della Organizzazione Produttori capofila nonchè coordinatore dei progetti – con anche l’arricchimento continuo della partecipazione di ulteriori e diverse Organizzazioni Produttori, rappresenta certamente il modello di sviluppo integrato verso l’internazionalizzazione che riesce a mettere a sistema competenze, territori e produzioni differenti.

È l’opportunità per promuovere le diverse eccellenze territoriali e i prodotti a marchio, per avere un confronto importante sul panorama internazionale, una apertura concreta alla promozione e alla valorizzazione, impattando sulle politiche di sviluppo del settore ortofrutticolo fuori dai confini nazionali”