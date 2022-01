(ANSA) – TORINO, 25 GEN – Sarà Torino a ospitare, il 19 è 20

maggio, la riunione dei Ministri degli esteri membri del

Consiglio d’Europa, evento conclusivo del semestre di presidenza

italiana. Soddisfatto per la scelta il sindaco Stefano Lo Russo

che ringrazia “il ministro e la Farnesina per aver sostenuto la

nostra città tra le varie candidature arrivate”.

“La nostra città – ricorda – ha una lunga tradizione di

organizzazione di grandi eventi internazionali. Inoltre è stata

sede della firma della Carta sociale europea del Consiglio

d’Europa nel 1961. Torino – sottolinea – torna protagonista dei

grandi eventi, saremo onorati di accogliere le delegazioni

europee in un periodo tanto importante per le istituzioni

comunitarie. La nostra città – conclude – grazie al suo

patrimonio culturale offrirà alle numerose delegazioni

partecipanti l’eccellenza italiana”. (ANSA).



Fonte Ansa.it