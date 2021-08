(ANSA) – CITTA DEL MESSICO, 21 AGO – L’uragano Grace, dopo aver attraversato il golfo del Messico, ha toccato terra oggi in Messico nello Stato di Veracruz. Lo ha reso noto il Centro nazionale degli uragani (Nhc) di Miami, precisando che al momento la sua forza equivale a 3 sulla scala Saffir-Simpson. L’occhio del ciclone ha raggiunto la terra a 50 chilometri a sud-sudest di Tuxpan, con venti che raggiungono i 205 km/h. Le previsioni indicano comunque che nella sua evoluzione sulla terraferma, Grace perderà rapidamente forza. Il Nhc ha comunque diffuso un allarme uragano che riguarda possibili danni e inondazioni su un’ampia fascia del territorio messicano, da Puerto Vera Cruz a Cabo Rojo. (ANSA).

Uragani: Grace tocca terra in Messico

