(ANSA) – FOSSOLI, 11 LUG – Ursula von der Leyen e David

Sassoli, presidenti rispettivamente di Commissione e Parlamento

europeo, sono in visita al Campo di Fossoli, nei pressi di

Carpi, in provincia di Modena per la commemorazione del 77/o

anniversario dell’eccidio nazista di 67 internati politici. I

due presidenti hanno deposto una corona di fiori per i martiri

della Resistenza. Accanto a von der Leyen e Sassoli anche Romano

Prodi e la moglie Flavia.

Dopo i riti religiosi, celebrati dal vescovo di Carpi Erio

Castellucci e del rabbino capo di Modena e Reggio Emilia,

Beniamino Goldstein, Sassoli e von der Leyen prenderanno la

parola dal palco allestito nell’ex campo di concentramento dove

le SS naziste il 12 luglio ’44 trucidarono 67 internati

politici.

La commemorazione sarà aperta dal sindaco di Carpi, Alberto

Bellelli e dal presidente della Fondazione Fossoli, Pierluigi

Castagnetti. Interverranno anche il presidente di Regione,

Stefano Bonaccini, e il ministro dell’Istruzione Patrizio

Bianchi. Poi la parola alle massime cariche Ue, per la prima

volta insieme in una visita in Italia. Nella delegazione del

Governo italiano c’è anche Vincenzo Amendola, sottosegretario

alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei.

L’evento si svolge tra rigide misure di sicurezza, con l’intera

area del Campo blindata e interdetta al pubblico. (ANSA).



