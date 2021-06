Sono sempre più frequenti le incursioni dei cinghiali in aree abitate, alla ricerca del cibo. Le cronache riportano sempre più spesso queste notizie, nonostante in genere il cinghiale eviti ogni contatto ravvicinato con l’uomo. Vedere un cinghiale in spiaggia, come accaduto in Liguria, è sorprendente.

Fa abbastanza sensazione vedere un cinghiale immortalato in spiaggia addirittura in mezzo alla folla di bagnanti, in Liguria. Il fatto è avvenuto lo scorso weekend sulla spiaggia di Vernazzola, nel genovese. Il grosso animale è comparso all’improvviso dal nulla.

Come si nota dalle immagini, non è mancata un po’ di apprensione tra alcuni bagnanti che si sono visti arrivare il cinghiale molto vicino, tanto da rovistare anche tra borse e zaini prima di dileguarsi senza minacciare nessuno.

In tanti non si sono sorpresi, poiché quest’apparizione è solo l’ennesima di una lunga serie. Il cinghiale sarebbe infatti abituato a frequentare la zona ed è stato avvistato più volte, sempre manifestando un atteggiamento del tutto pacifico.