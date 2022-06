“La prima 1000 Miglia da Presidente mi ha regalato emozioni nuove – ha commentato Beatrice Saottini – Partecipare alla corsa in questa veste dopo averla vissuta tante volte da concorrente ha completato la percezione che avevo di quanto questa sia un’esperienza indimenticabile”.

Al secondo posto , proprio come un anno fa, l’equipaggio numero 40 formato da Andrea Luigi Belometti e Gianluca Bergomi su Lancia Lambda Spider Tipo 221 del 1929 . Terzo gradino del podio per l’equipaggio numero 8 formato da

Andrea Vesco e Fabio Salvinelli hanno vinto la 1000 Miglia 2022 . L’equipaggio numero 46 , a bordo di Alfa Romeo 6C 1750 SS ZAGATO del 1929 , fa il bis del successo ottenuto nell’edizione 2021. Per Vesco, primo anche nel 2020 a fianco di papà Roberto, c’è la doppia soddisfazione di aver eguagliato un record che resisteva da 22 anni. Infatti solo Giuliano Cané, tra il 1998 e il 2000, era riuscito a imporsi in tre edizioni consecutive della “ corsa più bella del mondo ”.

