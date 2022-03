La moto da cross regina dei primi anni ‘70, la Ktm 125 Gs (lotto 43, stima 2.500-5.000 euro) e l’originale e colorata lambretta Innocenti Lui 50 Cl: dalle piste polverose ai viali cittadini, due estremi dell’universo a due ruote sono tra i lotti protagonisti dell’asta di ciclomotori, scooter e motociclette, in programma venerdì 18 marzo, a partire dalle ore 15, al Garage Bolaffi a Torino (corso Verona 34/D) preceduta dall’esposizione già aperta al pubblico dallo scorso giovedì 10 marzo.

Particolarmente significativa nel catalogo di 100 motociclette la sezione delle moto leggere e medie cilindrate con le migliori rappresentanti della produzione italiana del periodo, tra cui la Bianchi 125 Freccia celeste (lotto 15, stima 2.500-4.000 euro), la Gilera 300 (lotto 28, stima 2.000-3.000 euro), la Laverda 200 e la Mival 175 Sport che con i colori accesi e le forme sinuose riportano alla mente gli anni d’oro del motociclismo nazionale. Presenti anche due esemplari provenienti dai teatri bellici della Seconda guerra mondiale: una BSA M 20 militare con ancora le dotazioni d’ordinanza e una Machtless G3L convertita a uso civile.

Non mancano gli scooter: perfettamente conservato e affascinante nel design è il Salsbury 85 (lotto 91, stima 8.000-10.000 euro); di rara eleganza si presenta la livrea dello Swallow Gadabout (lotto 95, stima 1.500-2.500 euro). Fanno bella mostra di sé anche una classica Lambretta C, in perfette condizioni, e una LC 125 da restauro.

Le moto fuoristrada hanno un posto privilegiato in catalogo: la Bianchi MT 61 antesignana delle moderne enduro, la rara Parilla 175 Motocross, la agile Gilera 124 5 V, l’iconica KTM 125 GS e la possente Husqvarna TE 610 disegnano la linea dell’evoluzione tecnica del settore.

Tra le curiosità sono da segnalare due BMW R 100 R personalizzate, protagoniste vincenti di varie esposizioni, un sidecar IZH Jupiter (lotto 42, stima 7.000-11.000 euro), una Moto Guzzi Airone 250 sport e una Gilera Saturno Sport pronta a rombare in pista e su strada con il suo straordinario sound e l’assetto sportivo.

ASTA “100 MOTO”: Venerdì 18 marzo 2022, ore 15

Garage Bolaffi, corso Verona 34/D – Torino

