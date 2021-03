La sperimentazione degli autobus “mangia – smog” attira la stampa brasiliana

Purifygo, il progetto pilota di sostenibilità ambientale sviluppato da Conerobus con l’obiettivo di contrastare l’inquinamento atmosferico in città, conquista la stampa brasiliana specializzata nelle tematiche green. La notizia della sperimentazione di Hardust, il dispositivo che cattura il particolato nell’aria attraverso gli autobus in movimento, avviata, per la prima volta in Italia e in Europa, ad Ancona

Advertisements

Advertisements

e a Jesi, è arrivata oltreoceano.

Purifygo ha destato l’attenzione di Anna Paula Garrido, giornalista di San Paolo del Brasile, esperta di ambiente, che ha pubblicato un articolo su Green Press Br, piattaforma di informazioni sulla mobilità sostenibile in Brasile e nel mondo.

“Sono particolarmente orgoglioso – afferma il presidente di Conerobus, Muzio Papaveri – della risonanza che sta avendo l’innovativo progetto, frutto di una nostra idea e messo in pratica grazie alla collaborazione di Ansaldo Trasporti, Agt Engineering, l’Università la Sapienza di Roma, la Regione Marche e i Comuni di Ancona e Jesi. La nostra azienda sta andando sempre più verso soluzioni ecocompatibili e l’auspicio è che i risultati del test siano tali da poter mettere presto il sistema a disposizione di altre città italiane ed estere”.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram