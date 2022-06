Al Goodwood Festival of Speed 2022, Ford inaugura il primo capitolo elettrificato della sua leggendaria serie di Supervan mostrando in anteprima globale il SuperVan elettrico ad altissime prestazioni realizzato da Ford Pro.

Il prototipo sfrutta tutto il potenziale delle prestazioni elettriche e della connettività avanzata per raggiungere le prestazioni più elevate di tutta la gamma dei furgoni Ford e sottolineare l’enorme impegno dell’azienda verso l’elettrificazione.

Quattro motori elettrici e 2.000 Cv per un’accelerazione bruciante

Quattro motori elettrici, una batteria da 50 kWh raffreddata a liquido e un sistema di controllo su misura producono circa 2.000 Cv per un’accelerazione da 0 a 100 km/h inferiore ai due secondi.

Le prestazioni di un telaio appositamente costruito e pronto per scendere in pista, con componenti del recente E-Transit Custom – la prima versione completamente elettrica del van più venduto in Europa – sono integrate con la tecnologia Sync di Ford che utilizza un touchscreen che si rifà alle vetture dell’Ovale Blu e che vanta funzionalità aggiuntive per controllare le capacità uniche del SuperVan elettrico.

La connettività avanzata tiene informato il conducente e consente la trasmissione di dati in tempo reale per la gestione remota del veicolo e l’ottimizzazione delle prestazioni, proprio come i servizi integrati in grado di accelerare la produttività di oltre 125.000 clienti Ford Pro in tutta Europa. Presenti a bordo anche modalità di guida selezionabili e la frenata rigenerativa, due caratteristiche già presente sui veicoli elettrici Ford di produzione.

Il sorprendente veicolo dimostrativo completamente elettrico è stato sviluppato in segreto da Ford Performance e dagli specialisti di rally e corse elettrificate Stard in Austria, mentre il design degli esterni è stato curato dal team Ford Design di Colonia, in Germania.

Il Ford Pro Electric SuperVan è stato presentato nei giorni scorsi al Goodwood Festival of Speed, dove anche il pick-up ad alte prestazioni Ford Ranger Raptor di nuova generazione sta facendo il suo esordio. Il vincitore dei campionati di corsa ed esperto in guida elettrica, Romain Dumas, sarà al volante del SuperVan per un’adrenalinica gara sulla famosa salita “Hill Climb” di Goodwood.

Andare oltre l’E-Transit Custom

La costruzione di questo concept sportivo combina il pianale dell’E-Transit Custom con un telaio in acciaio e pannelli di carrozzeria in materiale composito leggero. La batteria da 50 kWh raffreddata a liquido è montata nella parte bassa del pianale, per una distribuzione ottimale del peso, può essere ricaricata completamente in circa 45 minuti utilizzando un caricatore rapido standard per veicoli elettrici. Il conducente può accedere alle informazioni sulla ricarica e sulla batteria tramite il touchscreen dell’abitacolo.

Come ogni van che si rispetti, anche il SuperVan elettrico è dotato di un vano di carico dietro il conducente; una porta sul lato della carrozzeria facilita le operazioni di carico e scarico. Ford sta anche sviluppando un sistema di sgancio elettromagnetico sicuro, controllato tramite lo schermo Sync.

Una serie di telecamere a bordo può immergere gli spettatori nelle impressionanti corse ad alte prestazioni del SuperVan. Come nel caso del Ford E-Transit, il conducente ha la possibilità di visualizzare le immagini delle telecamere nello schermo e passare da una ripresa all’altra per aiutare a manovrare il veicolo.

Il SuperVan è pronto per la pista

Il contributo di Ford Performance e Stard al mondo del motorsport è immediatamente evidente: lo splitter anteriore, le minigonne laterali e il diffusore posteriore della carrozzeria, dalla forma estremamente scolpita, sarebbero ideali per un’auto da corsa, mentre gli intagli e la pinna dorsale del retrotreno dal design audace confluiscono nell’alettone posteriore per generare deportanza e garantire maggiore potenza e aderenza del SuperVan elettrico su pista.

L’influenza delle corse continua sotto la pelle del SuperVan, con sospensioni a doppio braccio in ferro di lunghezza diseguale in ogni angolo. I sottotelai, i montanti e i freni anteriori e posteriori di tipo automobilistico garantiscono una capacità di frenata e di sterzata all’altezza dell’enorme velocità in rettilineo.

Gli scenari di guida

L’interno del SuperVan elettrico di Ford Pro comprende una gabbia di sicurezza completa e sedili da corsa conformi agli standard FIA per la sicurezza, oltre a un grande schermo touchscreen SYNC, preso direttamente dai veicoli di produzione Ford come la Ford Mustang Mach-E, che controlla i sistemi avanzati di connettività e infotainment.

All’occorrenza, il conducente può prendersi una pausa dalla guida, trovare un caricabatterie, connettersi al WiFi e fare chiamate, il tutto tramite lo schermo del Sync.

Il touchscreen consente anche di controllare le modalità di guida selezionabili che adattano coppia, frenata rigenerativa e risposte ai comandi del SuperVan elettrico, ai diversi scenari di guida:

Road – per i rari casi di guida “normale”

Track – per bilanciare velocità e curve in pista con pneumatici slick da competizione

Drag – per la massima accelerazione su pista con pneumatici radiali da gara

Drift – per derapate spettacolari, dimostrazioni di agilità e guida sulla neve

Rally – per prestazioni ottimali in prove di rally su asfalto e ghiaia con pneumatici speciali

Un’ulteriore messa a punto delle prestazioni è garantita da un pacchetto elettronico che comprende il controllo della trazione, il launch control, il limitatore di velocità in corsia box e la frenata rigenerativa a tre stadi per restituire energia alla batteria, simile alla funzione “L Mode” di E-Transit.

A bassa velocità, la modalità Eco mantiene i motori a un’efficienza ottimale e aumenta al massimo la frenata rigenerativa. Per la massima velocità, il pulsante E-Boost mette a disposizione del conducente un aumento temporaneo della potenza e della coppia.

Questa nuova funzione frena completamente un asse mentre fa girare l’altro, creando impressionanti burnout sull’asse anteriore o posteriore che aiutano a pulire e riscaldare i pneumatici prima delle corse.

Proprio come una moderna auto da corsa – ma anche come i van Ford che lavorano sodo – il SuperVan elettrico può inviare dati in tempo reale al software per la gestione remota del veicolo. Le aziende possono utilizzare Ford Pro E Telematics o FordPass Pro per monitorare lo stato dei veicoli e la sicurezza della propria flotta; allo stesso modo, gli ingegneri di Ford Performance possono tenere sotto controllo il SuperVan elettrico tramite un software di gestione dedicato, che traduce i dati in tempo reale in informazioni su velocità, tempi sul giro e sistemi del veicolo.

Oltre a dimostrare l’avanzato know-how di Ford in materia di veicoli elettrici e connettività, il SuperVan elettrico è anche un esperimento scientifico sensazionale. I suoi scenari di guida impegnativi e il concetto di design senza restrizioni consentono a Ford di spingersi oltre i confini dell’ingegneria dei veicoli elettrici e della connettività per migliorare le sue future auto da corsa e i veicoli, il software e i servizi per la circolazione su strada.

Il SuperVan è affidato a Romain Dumas

Romain Dumas, è l’esperto pilota al quale è stato affidato il compito di “scatenare” le prestazioni del SuperVan elettrico. Il curriculum di Dumas nelle corse elettriche è impareggiabile: ha stabilito i record assoluti alle cronoscalate di Goodwood e Pikes Peak, e detiene anche il record di giro elettrico sulla temibile Nordschleife, dove ha vinto quattro gare della 24 Ore del Nürburgring. L’esperienza di Dumas comprende anche il record assoluto di percorrenza della 24 Ore di Le Mans, un titolo del FIA World Endurance Championship e una vittoria di classe al Rally di Monte Carlo.