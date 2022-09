“La Panoramica”, è il nuovo festival dedicato al mondo della mobilità sostenibile, dell’automotive e delle tecnologie urbane intelligenti, in programma a Genova dal 15 al 18 settembre. La kermesse rappresenta anche un’occasione per interrogarsi sulle nuove soluzioni e opportunità dell’automotive, nel pieno della più importante transizione energetica che l’Europa abbia mai conosciuto.

La “quattro giorni” si snoderà tra il centro storico e Piazza Caricamento, nel cuore della città portuale, con un unico filo conduttore che collega passato, presente e futuro della mobilità.

Quattro aree tematiche

Quattro i pilastri tematici: Citytech, Startup Innovation Festival, La Panoramica Awards 2022 e Motors+. Quest’ultimo, in calendario il 17 e 18 settembre in Piazza Caricamento, è il cuore de “La Panoramica”: un vero e proprio Mobility Market Village aperto al pubblico con l’affascinante cornice degli antichi moli del Porto Antico di Genova. Qui sarà possibile sperimentare e vivere a 360 gradi la mobilità del futuro attraverso esperienze, test, simulazioni, gadget, all’interno degli stand di alcuni dei principali marchi del settore.

Citytech, in programma il 15 e 16 settembre al Talent Garden Genova, Giardini Baltimora, è l’evento B2B dedicato alla mobilità più accreditato d’Italia. Raccoglie tutte le principali innovazioni e le best practice del settore a livello nazionale e internazionale, candidandosi a diventare un momento di incontro e discussione imprescindibile per aziende leader, istituzioni, stakeholder e media di settore e non solo. In questi primi due giorni, le aziende potranno raccontare il proprio modello di business, i traguardi raggiunti e i piani futuri nell’area Speech & Match di fronte ad una platea di addetti del settore.

Negli stessi giorni di Citytech, negli spazi dei rigenerati Giardini Baltimora, è in calendario Startup Innovation Festival: gli innovatori tecnologici, finanziari e produttivi nell’ambito della mobilità proporranno le proprie start-up innovative. Una due giorni di confronto di idee con vista sul futuro rivolto a professionisti del settore e fondi di investimento.

Il 16 settembre, alle ore 20, la Sala maestra del Palazzo della Borsa di Genova ospiterà una cena di gala durante la quale saranno premiati i Wheel Be 2050, ispirati al principio secondo cui la natura può (e deve) essere modello e guida nella progettazione degli oggetti del futuro. Si comincia alle 20 col RedCarpet. Parte del ricavato andrà in beneficenza.

Gli organizzatori

Il festival è promosso e organizzato da Motors Grouping e Clickutility on Earth, con il patrocinio di Comune di Genova, Città Metropolitana e Regione Liguria,

<<È tutto pronto per la prima edizione de La Panoramica – ha detto Jonny Lo Piscopo, Presidente e founder di Motors Grouping – ci saranno oltre 30 aziende espositrici all’avanguardia impegnate nel settore della mobilità sostenibile e dell’automotive, che tratteranno, insieme ad autorità ed esperti, gli hot topic del momento come decarbonizzazione, logistica green, maas, sharing e molto altro ancora. Inoltre,ci attendiamo un’affluenza di circa 10.000 persone al giorno nel nostro Mobility Village esperienziale per avvicinare anche la cittadinanza a tematiche di grande importanza per l’intero Paese. Ma quella di quest’anno sarà solo la prima edizione di un evento che si propone di diventare un appuntamento fisso per la città>>.

Le aziende espositrici

Il festival è reso possibile grazie alla collaborazione delle aziende più innovative del settore, che hanno messo le proprie competenze e professionalità al servizio della città per permettere la realizzazione di questo importante evento. Tra queste: Errebi, Fondazione Unipolis, Eni, Plenitude+Be Charge, Coop, Elettra Car Sharing, Free to X, Bosch, Gruppo GE, Motor Green, Piave Motori, Bird, EBC Green Logistic, Fiera Milano – NME, Genova Ricambi, Instant System, Ioki, IrenGO, IVU Traffic Technologies, Quattroruote Professional, ZF, RGNT, Evolgo, GoPro ed il media partner Telenord.