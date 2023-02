È una programmazione carica di ambizione ed entusiasmo, quella ufficializzata da Lion Motor Events.

Il team comasco – reduce da una stagione sportiva di grandi soddisfazioni – è pronto a ritagliarsi nuovamente un ruolo di primo piano nel panorama nazionale affidando la GR Yaris Evo a Thomas Paperini, pilota che punterà ad un prestigioso “bis” nella GR Yaris Rally Cup, campionato monomarca che

condividerà con Simone Fruini, copilota divenuto, negli anni, elemento di riferimento della sua attività sportiva. Un legame marcato, quello tra Lion Motor Events e Thomas Paperini, pilota laureatosi campione nel progetto monomarca di Toyota Italia proprio sui chilometri della Power Stage del Rally di Como – ultimo appuntamento della rassegna 2022 – capitalizzando al meglio l’ipoteca sul titolo costruita fin dalla manche di avvio della Targa Florio per poi replicare con il successo sulle prove speciali del Rally di Alba, del Rally di Roma Capitale e del Rally Città di Pistoia, confronto che ha visto il driver pistoiese concludere in quarta posizione assoluta.

Una corsa alla difesa del titolo conquistato ad ottobre che vedrà il campione in carica approcciarsi al volante dell’esemplare dotato di ultime evoluzioni tecniche in occasione del Rally dei Laghi, appuntamento che interesserà la provincia di Varese nelle giornate di venerdì 24 e sabato 25 febbraio. Una valida opportunità – quella offerta ai portacolori di Lion Motor Events – per riprendere feeling con la vettura su fondo asfaltato e presentarsi alla partenza del campionato monomarca al massimo delle proprie potenzialità.

SABATO 4 MARZO, L’UNVEILING DELLA GR YARIS EVO DI LION MOTOR EVENTS

Spetterà poi ai riflettori dello showroom di Rivauto – riferimento Toyota per Como – l’onere di ambientare, sabato 4 marzo, la presentazione della GR Yaris Evo con la quale Lion Motor Events tenterà nuovamente l’assalto al campionato. Dalle ore 16, all’interno del salone di Via Asiago 28, sarà possibile godere da vicino della nuova livrea della vettura, svelata da Jacopo Civelli – CEO di Lion Motor Events – e dall’equipaggio portacolori del team lariano, Thomas Paperini e Simone Fruini.

Con l’occasione, gli ospiti potranno usufruire di test drive in loco al volante di Toyota GR Yaris e GR Supra.