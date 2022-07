Lynk & Co non è il solito brand di automobili, questo lo abbiamo dimostrato. La nostra idea di business non si basa sulla vendita di un numero sempre crescente di modelli di auto, ma anzi vogliamo rendere la vita della nostra community più semplice possibile. Siamo convinti che la nostra nuova applicazione pensata per i meeting – disponibile da oggi su tutte le nostre Lynk & Co 01 – sia soltanto un passo avanti in questo viaggio.

La nuova app consente di partecipare a tutte le riunioni insieme a Microsoft Teams comodamente dall’auto, non importa che si tratti di una grande conferenza aziendale o del meeting annuale di apicoltura. Sarà possibile collegarsi in modo semplice, facile e sicuro.

“Siamo molto soddisfatti di poter offrire alla community questa soluzione. Lavorare con Microsoft è stata un’esperienza davvero gratificante. Un connubio che sottolinea ancora una volta come Lynk & Co sia un brand di mobilità – e non di automobili – all’avanguardia nella tecnologia” afferma Alain Visser, CEO Lynk & Co.

Il team di sviluppo interno di Lynk & Co ha dato vita a questa nuova applicazione utilizzando il Microsoft Azure Communication Services, un sistema che offre una perfetta interoperabilità con Microsoft Teams, oltre ad essere una delle soluzioni di comunicazione e collaborazione più utilizzate al mondo. Per Lynk & Co l’obiettivo di questa nuova funzione è quello di poter semplificare la vita dei propri soci e aiutarli costantemente a perseguire le loro passioni.

“Microsoft Teams è stato creato per aiutare le persone a lavorare insieme e rimanere in contatto con colleghi, amici e familiari. È entusiasmante vedere come Lynk & Co abbia utilizzato Microsoft Azure Communication Services per aumentare le esperienze vissute attraverso Teams e crearne di nuove, importanti e all’avanguardia, per la propria community in movimento” prosegue Bob Serr, Vice Presidente Azure Communication Services di Microsoft.

La nuova app per i meeting è la quattordicesima messa a disposizione della community sul modello Lynk & Co 01. Tra le app per auto troviamo: Spotify, Radioline, Audiobooks, Media Player, App Store, Car Sharing, Car Status, Car Guide, Journey Cam, Scoreyteller, Calendar, Inbox and Co:lab.