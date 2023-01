A Bruxelles è in pieno svolgimento la 100^ edizione del Salone dell’automobile. Ha aperto i battenti il 14 gennaio e fino al 22 gennaio è possibile ammirare modelli, concept e soluzioni di guida all’avanguardia.

Opel è presente al primo grande salone automobilistico dell’anno con quattro anteprime mondiali a prova di futuro: La nuova Opel Astra Electric fa il suo debutto in pubblico, così come i due nuovi modelli di punta: la Opel Astra Sports Tourer GSe e la Opel Grandland GSe. Inoltre, la Opel Mokka Electric viene esposta per la prima volta con una nuova batteria e un’autonomia aumentata del 20% rispetto al passato.

Con la sua partecipazione all’evento di Bruxelles, la Casa del Fulmine presenta una linea full-electric, sia a batteria che con trazione ibrida plug-in. Questo vale anche per i veicoli commerciali Opel Combo-e e Opel Vivaro-e, che i visitatori hanno modo di apprezzare anche da vicino.

<<La nuova Opel Astra Electric sta entusiasmando il pubblico – ha dichiarato nei giorni scorsi Florian Huettl (foto a sx), CEO Opel, in occasione dell’apertura del Salone – La prima Opel Astra elettrificata a batteria dimostra che Opel sta seguendo con determinazione il suo percorso per diventare un marchio completamente elettrico in Europa. Allo stesso tempo – ha continuato il manager – offriamo già la giusta alternativa di guida per tutte le esigenze e le preferenze nell’importante categoria delle auto compatte: da motori a combustione altamente efficienti all’ibrida plug-in Opel Astra GSe, particolarmente sportiva, fino all’Opel Astra Electric, full-electric a zero emissioni locali>>.

Modelli di punta elettrificati: Opel Astra Electric, Opel Astra Sports Tourer GSe, Opel Grandland GSe

La mobilità elettrica è la mobilità del futuro: perfetta per l’uso quotidiano, entusiasmante e priva di emissioni locali. Tali caratteristiche emergono chiaramente dai modelli Opel che i visitatori dello stand Stellantis 5101 nel padiglione 5 possono vedere da vicino fino al prossimo 22 gennaio. La nuova Opel Astra Electric, prima variante full-electric vincitrice del “Golden Steering Wheel 2022”, dà modo di percorrere fino a 416 chilometri a zero emissioni locali in conformità allo standard WLTP grazie a una batteria agli ioni di litio da 54 kWh. E quando è necessario un rifornimento, una stazione di ricarica rapida a corrente continua da 100 kW può ricaricarne la batteria all’80% della capacità in circa 30 minuti.

Opel Astra Electric offre anche uno straordinario piacere di guida. Il motore elettrico da 115 kW/156 CV e la potente coppia di 270 Nm assicurano partenze scattanti ai semafori e una velocità massima di 170 km/h.

Il nuovo marchio GSe è anche sinonimo di puro piacere di guida

A Bruxelles è possibile ammirare due delle vetture “Grand Sport Electric” di punta: Opel Astra Sports Tourer GSe e Opel Grandland GSe. Rispetto alle varianti standard, i modelli GSe sono concepiti per essere ancora più agili e precisi. Sterzo, sospensioni e freni rispondono con immediatezza ai comandi del guidatore. La tecnologia KONI FSD (Frequency Selective Damping) permette inoltre di sfruttare diverse caratteristiche di ammortizzazione per aumentare maneggevolezza e comfort in base alle condizioni di guida. I dati sulle prestazioni parlano da soli: con una potenza di sistema di 165 kW/225 CV e una coppia massima di 360 Nm, le nuove Astra Sports Tourer GSe e Astra GSe a cinque porte offrono un’esperienza entusiasmante (consumo di carburante nel ciclo WLTP : 1,2-1,1 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 26-25 g/km; entrambi i dati combinati). Per quanto riguarda Opel Grandland GSe, questo modello unisce la potenza di un motore turbo benzina da 1,6 litri di cilindrata a due motori elettrici, uno su ciascun asse.

Ciò consente di offrire una potenza di sistema fino a 221 kW/300 CV (consumo di carburante nel ciclo WLTP3 : 1,2 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 28-27 g/km; entrambi i dati combinati e ponderati) e una coppia massima di 520 Nm, estremamente elevata. La trazione ibrida plug-in rende Opel Grandland GSe un SUV dalle prestazioni esaltanti. Grazie alla propulsione elettrica integrale permanente e all’ottima trazione, viene garantita un’accelerazione da fermo ai vertici della categoria. Opel Grandland Gse, infatti, è in grado di passare da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di 235 km/h (135 km/h in modalità puramente elettrica).

Più potente, evoluta e a zero emissioni locali: Opel Mokka Electric

Opel Mokka Electric è più che mai la scelta giusta per tutti coloro che preferiscono guidare un SUV subcompatto unico e a zero emissioni locali. Su richiesta, l’auto vincitrice del “Golden Steering Wheel 2021” sarà infatti disponibile con una batteria più grande.

Grazie alla messa a punto dell’aerodinamica e a una nuova batteria da 54 kWh, Opel Mokka Electric è in grado di percorrere fino a 406 chilometri a zero emissioni locali secondo lo standard WLTP, con uno straordinario aumento del 20% rispetto alla precedente autonomia di 338 chilometri. Inoltre, il nuovo motore elettrico da 115 kW/156 CV e 260 Nm di coppia fornisce ancora più potenza.

Modelli elettrici a batteria di vetture di altre classi completano la “presenza elettrizzante” di Opel a Bruxelles: dall’utilitaria best-seller Opel Corsa-e al furgone compatto Opel Comboe, passando per il veicolo commerciale tuttofare Opel Vivaro-e, “International Van of the Year 2021”. A questo proposito, la procedura di acquisto di un nuova auto elettrica è estremamente semplice: i visitatori della fiera possono ordinare il modello con il “Blitz” desiderato direttamente allo stand. Nel “Mobility Corner”, il costruttore di Rüsselsheim mette a disposizione la sua piattaforma di vendita online. Grazie a questa i clienti Opel possono configurare la propria vettura, esaminarla con calma e, se lo desiderano, scegliere la consegna a domicilio.