Le nuove generazioni di Škoda Superb e Kodiaq hanno superato con successo i test intensivi al freddo del Circolo Polare Artico. Le funzioni, la qualità e la durata dei veicoli sono state valutate a temperature fino a meno 30°C. I test si sono concentrati soprattutto sulla stabilità di guida, sul comfort dei passeggeri e sull’affidabilità complessiva. Inoltre, i veicoli hanno dovuto sopportare il peso aggiuntivo di ghiaccio e neve. Con il completamento delle prove di freddo estremo, i test di sviluppo dei nuovi modelli entrano ora nella fase finale. I nuovi Superb e Kodiaq saranno presentati in anteprima mondiale nel prossimo autunno.

Una gamma completa di test che copre tutti gli aspetti del veicolo

I test drive intensivi in condizioni di freddo estremo fanno parte del programma standard per lo sviluppo di nuovi veicoli. Škoda Auto conduce regolarmente tali test al Circolo Polare Artico, dove la quarta generazione di Škoda Superb e la seconda generazione del Suv Kodiaq hanno dimostrato di poter affrontare qualsiasi sfida invernale. Ogni parte dei veicoli in prova è stata esaminata: telaio, carrozzeria, motore, riscaldamento e l’intero impianto elettrico.

Prestazioni del veicolo in condizioni di neve

Per valutare le prestazioni invernali generali dei veicoli, Škoda Auto esamina l’impatto della neve sulla carrozzeria e gli effetti dell’ingresso della neve nel vano motore e nelle prese d’aria. Tutte le funzioni meccaniche della carrozzeria e l’impianto elettrico devono funzionare perfettamente anche a temperature di meno 25 gradi Celsius e il motore deve avviarsi senza problemi a temperature prossime ai meno 30 gradi. Tutte le portiere, il cofano e il portellone posteriore, nonché il tappo del serbatoio del carburante e il coperchio della presa di ricarica dei veicoli PHEV devono potersi aprire anche in queste condizioni avverse.

Sotto esame il comportamento di guida e i sistemi di assistenza

Durante la guida reale vengono valutati numerosi aspetti del comportamento del veicolo, per esempio la capacità del veicolo di affrontare la fanghiglia sulla strada o il comportamento dei paraurti anteriore e posteriore quando il veicolo urta una barriera di neve. La guida su blocchi di ghiaccio mette alla prova la robustezza delle sospensioni e del sottoscocca.

I collaudatori verificano il comportamento dei veicoli su strade ghiacciate e innevate e il funzionamento dei sistemi di assistenza. Valutano anche la dinamica di guida delle auto, le prestazioni della trazione integrale, se applicabile, e le caratteristiche funzionali e il comfort delle sospensioni. Verificano se il cambio è impeccabile e se i tergicristalli e i lavacristalli funzionano.

Vengono inoltre testati l’illuminazione notturna del veicolo e il comportamento acustico delle parti congelate del veicolo. Le batterie ad alta tensione dei veicoli PHEV vengono caricate in stato di congelamento, quindi viene determinata l’autonomia massima. Per valutare con precisione la durata dei veicoli in condizioni invernali, i collaudatori percorrono così decine di migliaia di chilometri.

Test delle funzioni interne

Il programma di test esamina anche molte funzioni interne, quali le prestazioni del sistema di riscaldamento a temperature esterne estremamente basse e il livello di comfort termico dell’abitacolo.

I collaudatori verificano anche se i finestrini si appannano e quanto velocemente possono essere sbrinati. Inoltre, valutano se i sistemi di riscaldamento dei sedili, del volante, degli specchietti retrovisori esterni, del parabrezza e del lunotto posteriore funzionano come previsto. Ove presente, testano anche il riscaldamento ausiliario opzionale. Infine, i team impegnati nei test verificano anche la capacità di risposta del touch-screen centrale quando la temperatura interna del veicolo scende sotto lo zero.

I test in condizioni estreme: una parte cruciale dello sviluppo dei veicoli

<<I test che abbiamo effettuato in condizioni ambientali estreme – ha detto Johannes Neft del Board di Škoda Auto per lo Sviluppo Tecnico – rimangono una parte cruciale nello sviluppo di nuovi veicoli, nonostante i progressi della simulazione al computer. I nostri ampi programmi di test in climi desertici con temperature estremamente elevate, da un lato, e al Circolo Polare Artico, dall’altro, garantiscono che i Clienti Škoda possano contare sull’affidabilità dei loro veicoli in qualsiasi condizione atmosferica. Allo stesso tempo, questi test – ha completato Neft – ci danno l’opportunità di identificare le esigenze di ottimizzazione e di progettare i veicoli nel miglior modo possibile per soddisfare i requisiti del funzionamento quotidiano>>.