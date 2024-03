Il ruolo del turismo qualificato che diventa, dopo l’esperienza fatta, strumento di comunicazione e promozione per il nostro Paese, è un asset importante per l’Italia.

Ne è prova l’interesse che suscita all’estero l’appuntamento annuale di Terre di Canossa, la gara di regolarità che, con centro a Forte dei Marmi, permette di scoprire le tante magie che si incontrano tra Toscana e Liguria di Levante.

L’edizione 2024 è in programma dal 18 al 21 Aprile e celebrerà, nell’anno del centenario, Giacomo Puccini, il grande musicista nato in quelle terre. Le auto ammesse, per buona parte provenienti dall’estero, sono divise in quattro raggruppamenti: (1) le “anteguerra”, (2) quelle prodotte fino al 1990, (3) le supercar recenti e (4) le contemporanee.

Questa gara di regolarità che ha un valore simbolico per Canossa Events, essendo stata la prima organizzata nella storia di una Azienda che oggi opera nel mondo intero, oltre alla qualità dei percorsi che prevedono circa 700 chilometri in tre giorni, garantisce il massimo per livello di ospitalità, il lusso di hotel pluristellati, e di ristorazione con qualità gastronomica di eccellenza. Questo trattamento, unito alla giusta proporzione tra strada percorsa e opportunità turistiche, è specialmente gradito a chi viene dall’estero.

Oltre alle prove classiche di media e di precisione ai controlli orari, sono previste anche prove di abilità capaci di dare la giusta dose di adrenalina a chi partecipa.

Il programma

Venerdì 19 aprile i concorrenti, dopo le verifiche e la cena di benvenuto del giovedì, affronteranno le impegnative salite e i passi che portano a Castelnuovo Garfagnana, poi giù fino alla seducente Lucca e quindi nuovamente verso le montagne attraverso Collodi, il Passo del Trebbio e il Ponte del Diavolo. La giornata si conclude a Viareggio col primo riconoscimento a Giacomo Puccini.

La giornata successiva (20 aprile) nuovi scenari: le Apuane e i marmi, il Castello Malaspina e poi verso la Liguria con Cinque Terre, Portovenere, Golfo dei Poeti, Montemarcello e Forte dei Marmi.

Infine domenica 21 destinazione lago di Massaciuccoli, tanto amato da Puccini e Pontedera dove ci sarà l’incontro con diecimila vespisti radunati nella celebre fabbrica dove viene prodotto quello che è diventata il simbolo mondiale dello scooter. In fine la sempre rinnovata emozione di Pisa e la conclusione a Forte dei Marmi.

Qui un evento nell’evento: l’ultima prova di abilità avrà luogo a La Canniccia Motor Club, un’oasi da giardino tropicale, con un grande paddock e una piccola pista perfetta per la festa finale e la premiazione. Canossa è orgogliosa di inaugurare, col suo evento, la “Nuova Canniccia”, ricreata con strutture di ospitalità e ristorante, dopo la chiusura di quella che fu una celebre discoteca. Un mito che rinasce nel segno della passione automobilistica, dopo anni di oblio.

Una descrizione completa dell’evento e del suo fascino si trova nel Sito Terre di Canossa, inclusi i programmi delle singole giornate.