Di Rino Piscitello

Ma veniamo ai termini della questione e alle bugie sottostanti.

Su questi argomenti i gruppi di opposizione all’ARS, M5S e PD, nei giorni scorsi hanno addirittura scritto una lettera al Presidente del Consiglio Mario Draghi. Nella lettera si chiede “di valutare l’avvio del procedimento di rimozione del Presidente della Regione e di scioglimento dell’Assemblea Regionale Siciliana per atti contrari alla Costituzione ai sensi dell’art. 126”.

Ma cosa dice l’articolo 126 della Costituzione? L’articolo al comma 1 recita: “Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.”

Come si fa a sostenere che in Sicilia siamo di fronte ad atti contrari alla costituzione o a gravi violazioni di legge? Come si fa a dire una sciocchezza del genere? E come si può anche solo pensare che il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica possano immaginare di sciogliere il Parlamento regionale siciliano, sol perché le opposizioni ritengono che la legge di bilancio sia stata presentata in ritardo?

Regione in esercizio provvisorio fino al 30 aprile. Tempi rispettati.

Tutti sanno che la Regione Siciliana è in esercizio provvisorio fino al 30 aprile. Questo perchè la maggioranza ha valutato che sarebbe stato più opportuno esaminare la legge di bilancio nel momento in cui vi fosse stata maggiore chiarezza sui fondi che lo Stato deve assegnare alla Sicilia in ragione della trattativa in corso.

Si tratta di oltre 700 milioni.

Il Governo Musumeci ha quindi depositato all’ARS la legge di bilancio e poi la relativa legge di stabilità negli ultimi giorni di Aprile; attendendo fino all’ultimo la possibilità di fare chiarezza. I tempi risultano comunque legittimi e compatibili con le normative.

Occorre peraltro aggiungere che la Regione Siciliana si è sempre trovata a sostenere l’esercizio provvisorio, anche e soprattutto negli anni della scellerata gestione del centrosinistra nell’epoca di Crocetta e a nessuno è certo mai venuto in mente di chiedere lo scioglimento dell’ARS.

Senza dimenticare che la gestione economica del Governo Musumeci, con l’assessore all’Economia Gaetano Armao, ha ottenuto in questi anni notevoli successi (riconosciuti peraltro persino dalle agenzie internazionali di rating). Si va dagli importanti risultati delle trattative con lo Stato, alla riduzione di oltre mezzo miliardo di euro l’anno del contributo alla finanza pubblica, alla previsione di un contributo statale sull’insularità, al miliardo di riduzione dell’indebitamento complessivo passato da 8 a 7 miliardi di euro, solo per citarne alcuni.

Risibili i riferimenti dell’opposizione al parere dei revisori

Ma quello che fa davvero sorridere in questa sempre più risibile ‘caciara’ delle opposizioni è il riferimento al parere in ritardo dei revisori dei conti.

L’opposizione ha omesso soltanto (o più semplicemente non si è informata) alcuni piccoli particolari che proviamo ad elencare.

Si tratta del primo parere dei revisori dall’istituzione del Collegio con legge del gennaio del 2021 presentata dal Governo Musumeci. L’Assemblea Regionale ha eletto il Collegio dei Revisori solo lo scorso 8 febbraio 2022. Il Collegio si è insediato il 3 marzo e, a causa di alcune incompatibilità,è operativo solo dal 14 aprile 2022. Nei 5 giorni successivi, il Collegio ha lavorato al parere, richiesto il 29 marzo scorso, sul “Riaccertamento ordinario parziale dei fondi Extraregionali”. Parere reso il successivo 19 aprile 2022. Il 20 aprile è stato inviato al Collegio il Bilancio di previsione.

Come chiunque capisce subito, non un solo giorno è stato quindi sprecato…

di Rino Piscitello https://www.lanazionesiciliana.eu/legge-di-bilancio-revisori-e-lipocrisia-della-sinistra-siciliana/