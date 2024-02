Renzo Arbore e Gegè Telesforo tornano con un nuovo e inedito appuntamento, in onda giovedì 15 febbraio alle 23.40 su Rai2, con “Appresso alla musica: Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore”, il programma di Rai Cultura, scritto dallo stesso Arbore con Gegè Telesforo e Ugo Porcelli.

In questa nuova puntata, come sempre, spazio ai momenti più iconici della storia della musica italiana ed internazionale trasmessi in tv, a partire da Domenico Modugno che canta, negli studi di “Speciale per voi”, il capolavoro “Lu pisce spada”. Dopo di lui uno dei più grandi crooner italo- americani, Tony Bennet, che interpreta magistralmente, in duetto con Renzo Arbore a “Domenica In” del 1996, lo standard “It Had To Be You”, prima dell’italiano vero, Toto Cutugno, con l’interpretazione di “Non voglio mica la luna” e del classico “L’italiano” in duetto con Fiordaliso a “Il Caso Sanremo” (1990).

Si torna poi indietro nel tempo, nel 1984, con Claudio Villa ed il leggendario acuto da più di un minuto sul finale di “Granada” a “Cari Amici Vicini e Lontani”, e “Core Napolitano” insieme a Loretta Goggi in “Quiz”. Intensa la versione di “Dicitencello Vuje”, suonata dall’Orchestra italiana e cantata da Gianni Conte, al Teatro Dell’Opera di Roma, prima della conclusione di puntata, dopo il racconto di un divertente aneddoto, con la mitica ed indimenticabile sigla di chiusura dello show “Indietro Tutta” del 1987, “Vengo Dopo Il Tiggì”.