NELLA PRIMA PUNTATA IN GARA 14 PROTAGONISTI I GIUDICI: LORETTA GOGGI, GIORGIO PANARIELLO E CRISTIANO MALGIOGLIO, AFFIANCATI DA UN ‘GIURATO’ D’ECCEZIONE: PUPO

Sulla scia del successo che l’ultima edizione del Festival ha riscosso presso pubblico e critica, queste due puntate speciali nascono per rivivere, nello stile di “Tale e Quale”, le grandi canzoni sanremesi, le atmosfere del teatro Ariston e la bravura di interpreti senza tempo.

Il primo appuntamento è previsto per sabato 17 febbraio, il secondo sabato 24 febbraio (inizio ore 21.25). Come sempre il varietà, realizzato negli Studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi di Roma e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, vedrà al timone Carlo Conti.

Alla prima puntata parteciperanno 14 Artisti (con due coppie): Marco Carta, Luisa Corna, Enzo De Caro, Alessandro Greco, Pino Insegno, i Jalisse, Massimo Lopez, Mietta, Ilaria Mongiovì, la coppia formata da Alba Parietti e Valeria Marini, Gilles Rocca, Scialpi: saranno loro a dover interpretare alcuni dei brani che hanno fatto la propria fortuna al Festival.

Nella seconda puntata si affronteranno per il titolo di “Vincitore di puntata” Andrea Agresti, Gigliola Cinquetti, Paolo Conticini, Massimo Di Cataldo, Deborah Iurato, Ginevra Lamborghini, Pierpaolo Pretelli, Tiziana Rivale, Silvia Salemi, Lidia Schillaci, Virginio, che proporranno un’altra selezione di grandi successi nati a Sanremo.

Nella seconda fase della puntata una avvincente “sfida finale” all’ultimo voto tra i due Vincitori di puntata deciderà il “Campione di Tale e Quale Sanremo 2024”.

Tutti canteranno dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Non mancheranno, fuori gara, gli ospiti ‘internazionali’, scherzosamente interpretati da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

La storica giuria del programma, composta dalla “regina” del piccolo schermo Loretta Goggi, dal pirotecnico Giorgio Panariello e dal camaleontico Cristiano Malgioglio, sarà affiancata per l’occasione da un quarto giudice speciale, grande testimone di Sanremo: Pupo nella prima puntata e Iva Zanicchi nella seconda.

I protagonisti, nell’arco del loro percorso, saranno seguiti dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli.