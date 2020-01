Pubblicato il: 31/01/2020 09:46

Alessandro Cattelan ha svelato questa mattina, come promesso, il ‘giallo’ su una sua presenza a Sanremo, innescato da lui stesso ieri postando su Instagram una sua foto davanti al teatro Ariston corredata dalla dichiarazione sibillina “Le cose belle capitano a chi sa aspettare. Domani alle 9 saprete”. Stamattina breve video, sempre su Instagram e sempre con l’ingresso del Teatro Ariston alle spalle, dove promuove il ritorno in onda, su Sky Uno, del suo ‘E poi c’è Cattelan’, in sigla Epcc. E il festival di Sanremo? Non c’entra nulla ma così Cattelan ha ottenuto tanta attenzione.

“Allora, ragazzi, ho una notizia molto importante che mi riguarda, che vi devo comunicare, probabilmente ne avete sentito parlare, sono girate un po’ di voci in questi mesi ma adesso è ufficiale: il 24 marzo ricomincia Epcc. Non vediamo l’ora, vi aspettiamo tutti”, dice Cattelan e quando poi chi lo sta riprendendo gli chiede “Siamo venuti all’Ariston, perchè?”, lui risponde: “E’ un problema? No! Vabbè, Sanremo. Perchè adesso uno il promo non può farlo dove vuole?! L’aria è di tutti“.