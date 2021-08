Il talentuoso, poliedrico cantante, compositore e musicista colombiano, Emisha, è stato tra gli ospiti del secondo appuntamento di Leggerissima Estate, il programma estivo di Rai2 condotto da Samantha Togni e Fabrizio Rocca.

L’artista emergente del reggaeton, ha presentato per la prima volta in Tv il singolo estivo “Loca” realizzato in collaborazione con il trio salentino i Salento Guys (produttori di brani di successo di Benji & Fede, Shade e Federica Carta, Max Pezzali e altri.)

Emisha reduce dal successo del singolo d’esordio, “Amantes”, ha co-scritto e interpretato al meglio questo nuovo singolo del trio salentino, che tornano a distanza di due anni dal loro ultimo lavoro.

“Loca” parla del desiderio di un amore immediato, un amore fugace e potente, viscerale ed elettrizzante, che prende all’improvviso, senza avvertire. In spagnolo basta una sola parola per descrivere questa sensazione:“tusa”!

“Loca” gira proprio intorno al concetto di “entusada”, ossia il sentimento inebriante che si prova quando non si riesce a dimenticare una persona, che sia dovuto ad una rottura o ad una cotta.