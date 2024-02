Sabato 10 febbraio alle ore 11:30 sarà inaugurata a Napoli in via Domenico Cirillo 65 “Giancarlo Siani” l’opera permanente dell’artista Nicholas Tolosa, a cura di Roberto Sottile.

Giancarlo Siani

Nicholas Tolosa, attraverso la sua tavolozza tonale, esplora il contrasto tra bianco e nero, creando sfumature cromatiche che si intrecciano con maestria generando sulla superficie forti contrasti visivi. Le sue opere, che spaziano da racconti di scene storiche, ad omaggi a personaggi illustri, ci raccontano una pittura semplice ma compiuta che offre allo spettatore una lettura visiva immediata. Con uno stile accurato e una grande abilità nella gradazione tonale, le sue creazioni fondono la forza della storia e del racconto alla bellezza della artistica.

Nell’opera dedicata a Giancarlo Siani, che richiama ad una foto iconica del noto giornalista, Tolosa rivela la sua maestria non solo nell’uso della tavolozza tonale, ma anche nella capacità di trasmettere emozioni complesse. Attraverso il bianco e il nero, delinea dettagli espressivi del giornalista restituendo, con l’utilizzo di sfumature cromatiche che si fondono armoniosamente, la profondità di quel messaggio di speranza, coraggio e cambiamento che rappresentano l’essenza stessa della vita di Giancarlo Siani. Il bianco e il nero, il bene e il male.

La scelta di rappresentare una figura storica come protagonista rivela la volontà di Tolosa di porre l’attenzione su vicende significative, che hanno segnato la storia di Napoli, trasmettendo un messaggio potente attraverso una pittura semplice ma incisiva, capace di indurci ad una riflessione più profonda e intima.

Attraverso la sua maestria nell’utilizzo della tavolozza tonale, Nicholas Tolosa trasporta lo spettatore in un mondo di contrasti distintivi tra il bianco e il nero, creando suggestioni emozionali attraverso sfumature cromatiche impeccabili. Le sue opere, immerse in scenari storici, svelano una pittura dal linguaggio visivo immediato, permettendo al pubblico di connettersi istantaneamente con le narrazioni evocative dei personaggi vissuti. Con uno stile compiuto e una notevole precisione nella gradazione tonale, Tolosa si distingue per la capacità di tessere una storia avvincente attraverso la fusione di arte e storia.

La breve vita di Giancarlo Siani è stata caratterizzata dalla strenua difesa della verità e della giustizia. Lavorando per il quotidiano “Il Mattino,” Siani rappresenta la verità e con verità pittorica Tolosa ci restituisce questa storia che diventa simbolo di resistenza e richiamo potente contro l’ingiustizia. Oggi, Giancarlo Siani è ricordato come un eroe giornalistico, un simbolo di coraggio e integrità. La sua vita e il suo sacrificio rimangono un faro che guida coloro che lottano per la verità e la giustizia, ricordandoci dell’importanza di difendere i valori fondamentali nella società.

L’opera di Tolosa è un manifesto di coraggio di una storia di un figlio di Napoli, che con i suoi occhi e la sua verità continua ancora oggi a vivere. Offrendoci, utilizzando le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella “strumenti della civiltà, della cultura, con il rispetto della verità e delle regole.” (Roberto Sottile)