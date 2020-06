(Fermo immagine)

Risale al 30 aprile l’ultimo video postato da Pau Donés, morto oggi a 53 anni. Il cantautore e chitarrista spagnolo, frontman degli Jarabe de Palo, è in sala di registrazione durante il lockdown imposto dall’emergenza coronavirus. Felpa azzurra e cappellino con visiera, appare provato dalla malattia così come nell’ultimo videoclip del nuovo singolo degli Jarabe de Palo ‘Eso que tù me das’.

“Eccoci – si legge nel post – un po’ limitati ma approfittiamo di questo tempo.