Il monologo di Drusilla, l’abito di Orietta Berti, il FantaSanremo… non si parla d’altro che di Festival. Non solo giornali e tv, la settimana del Festival di Sanremo monopolizza anche le discussioni online. Cantanti, musica, sketch e performance degli ospiti sono al centro di tutte le conversazioni.

Ma qual è il reale impatto di queste conversazioni e interazioni sui profili social dei protagonisti? La partecipazione al Festival ha davvero conseguenze sulla popolarità online di chi cavalca il palco dell’Ariston?

Questo è ciò che Inflead, piattaforma di Influencer Marketing Intelligence, ha voluto indagare con la seconda analisi delle performance social dei 25 concorrenti in gara al 72° Festival di Sanremo, degli ospiti e dei conduttori.

I risultati

La crescita della popolarità su Instagram: questa seconda analisi conferma che tutti i protagonisti hanno registrato una crescita di follower, in particolare gli artisti emergenti. Guidano la classifica, in ordine:

Ditonellapiaga +313,30%

Yuman +199,94%

Lorena Cesarini +146,21%

Drusilla Foer +122,56%

Tananai +84,49%

La stessa analisi è stata fatta su TikTok:

La Rappresentante di Lista +2257,86%

Yuman +938,71%

Iva Zanicchi +765,54%

Highsnob & Hu +76,39%

Ditonellapiaga +63,07%

La crescita del tasso di coinvolgimento su Instagram: si tratta di un’analisi che tiene in considerazione l’engagement rate medio, e cioè la quantità di interazioni realizzate – likes, commenti e visualizzazioni. I risultati indicano che gli artisti che hanno generato un crescente interesse e coinvolgimento del proprio pubblico sono:

Achille Lauro +175,00%

Noemi +111,11%

Elisa +105,56%

La Rappresentante di Lista +90,16%

Lorena Cesarini +79,31%

Anche qui, la stessa analisi è stata fatta su TikTok: le celebrity che più hanno visto crescere il proprio engagement rate medio, realizzando contenuti coinvolgenti e apprezzati dai follower sono:

Yuman +621,37%

La Rappresentante di Lista +176,47%

Gianni Morandi +104,88%

Matteo Romano +86,67%

Meduza +74,47%

Metodo di analisi

L’analisi è stata condotta sui due social più in voga del momento, Instagram e TikTok. In particolare, per ogni profilo esaminato, sono stati analizzati la crescita del numero di follower e l’engagement medio sui due social, mettendo a confronto la situazione al 1/2/2022 (prima dell’inizio del Festival) e quella al 5/2/2022 (dopo le prime quattro serate).