E mentre nella puntata Fuori dal Coro in onda su Rete4, Mario Giordano assieme a Borgonovo, sono stati particolarmente incisivi nel denunciare quanto di vergognoso sta accadendo tra lasciapassare totalitari e situazioni fuori controllo negli ospedali dove se non sei tridosato non vieni curato un servizio che avrebbero dovuto fare preoccupare chiunque e far provare profonda vergogna per il proprio Paese. E invece? Nulla accade. Del resto lo share è stato tutto per rai1 con quasi 11 milioni di spettatori al Festival di Sanremo e il tutto esaurito.

Ed e’ assurdo come ancora negli stadi all’aperto ci deve essere un limite del 5% di capienza nonostante possano entrarci solamente mascherati e plurisierati, mentre all’interno del Teatro di Sanremo, può esserci il tutto esaurito, mentre le discoteche sono chiuse da mesi e molte di esse sono fallite.

E sempre per il principio per cui Sanremo è Sanremo, Amedeus puo’ permettersi in conferenza stampa rispondendo ai giornalisti e dichiarando- “Non esiste un piano B se mi prendo il Covid ,se prendo il Covid state qua con me dieci giorni finché non guarisco” ha aggiunto il conduttore scherzando . Poi, tornando serio, “non è previsto l’argomento pandemia sul palco. Dobbiamo andare oltre, se ne parla già abbastanza”.

E, riguardo all’uscita di Amadeus sulla mancanza di “piano B” qualora dovesse prendersi il Covid è intervenuto anche il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, dicendo la sua.

E cosa ha detto Sileri?

Il sottosegretario alla Salute, prendendo spunto dalla dichiarazione di Amadeus, spiega: “Essere positivi non è essere malati, ci facciamo troppi tamponi. Tra un anno un positivo completamente asintomatico trivaccinato potrà fare ogni cosa, magari con la mascherina. Anche presentare Sanremo”. Poi aggiunge -“È probabile la fine dello stato di emergenza entro il 31 marzo”.

Perche’ Sanremo e’ Sanremo!

