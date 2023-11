Nuova puntata per il Mattin Show di cui tutti parlano. In diretta dal ‘glass’ del Foro Italico, Fiorello ha suonato anche oggi la sveglia insieme a Biggio, Casciari e a tutta la banda, con l’immancabile appuntamento con la rassegna stampa più improbabile e divertente d’Italia.

Si parte con lo #ScioperoGenerale dei trasporti, ridotto dai sindacati da 8 a 4 ore dopo la firma dell’ordinanza da parte di Matteo Salvini. “Che poi a pensarci bene” – ha ironizzato Fiorello – “esistono anche delle soluzioni intermedie: ad esempio, i conducenti potranno guidare, ma a braccia incrociate. Quando si dice ‘oggi i lavoratori incroceranno le braccia”. Bersaglio dell’ironia di Fiorello è poi, ancora una volta, la politica: “Alle accuse di squadrismo, Salvini si è risentito” – ha continuato lo showman – “pare che abbia indossato una felpa con scritto ‘non mi hai fatto niente faccia di serpente’. Insomma, non se l’è presa!”.

Ma Fiorello ne ha per tutti: “A quanto pare Giorgia Meloni ha invitato Elly Schlein ad Atreju” – ha commentato – “Convinta che fosse una località, Schlein ha cercato Atreju su Google Maps ed è finita in un paese del Signore degli Anelli. Alla fine – conclude tra le risate in studio – ha ringraziato per l’invito, ma non ha accettato. ‘Non ho nulla di nero da mettermi’ pare sia stata la sua risposta”.